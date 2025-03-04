  1. Realting.com
  Indonésie
  Desa Belalang
  Apart hôtel BAZA KEDUNGU

Apart hôtel BAZA KEDUNGU

Kedungu, Indonésie
depuis
$79,000
;
6
ID: 20942
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan
  • Ville
    Desa Belalang
  • Village
    Kedungu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

BAZA KEDUNGU est un complexe de 54 appartements dans le style de la Californie Costa.
Situé sur la première côte de l'une des principales zones de surf de Bali - Kedungu.

  • I trimestre 2026 Livraison de l'objet
  • 25 ans Lishold avec une option de prolongation pour 30 ans
  • 50% Premier paiement, le reste après la livraison de l'objet

Le complexe est géré par sa propre société de gestion Baza Management (20% Commission)

Quelles sont les responsabilités du CC :

  • Session photo de l'objet et placement sur réservation
  • Service de conciergerie, enregistrement et départ des clients
  • Services de nettoyage, de réparation et de blanchisserie
  • Organisation du complexe
  • Transfert et escorte des invités
  • Location, travail avec réservation

Kedungu est une côte pittoresque du sud-ouest de Bali connue pour ses plages isolées.

Un endroit idéal pour les amateurs de surf, offrant des vagues pour tous les niveaux de préparation, des débutants aux professionnels.

En plus du surf, Kedungu fascine par son atmosphère calme et sa beauté naturelle. Vous pourrez profiter de promenades le long de la plage, de couchers de soleil magnifiques et de vues sur les rizières vertes, créant un sentiment de solitude totale et d'harmonie avec la nature.

La région se développe activement et devient plus attrayante pour les touristes et les investisseurs. Ces dernières années, de nouveaux restaurants sont apparus ici.
cafés et infrastructures, faisant de Kedungu une destination prometteuse pour les loisirs et les investissements.

Ce qui est inclus dans la somme d'achat:

1 Unité de choix

2 Accès à l'ensemble de l'infrastructure du complexe

3 Meubles complets

4 Techniques

5 Enregistrement légal

6 Contrat avec Baza Management Société

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 26.5 – 37.6
Prix ​​par m², USD 2,633 – 2,981
Prix ​​de l'appartement, USD 79,000 – 99,000

Kedungu, Indonésie

