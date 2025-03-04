Apart hôtel BAZA KEDUNGU

BAZA KEDUNGU est un complexe de 54 appartements dans le style de la Californie Costa.

Situé sur la première côte de l'une des principales zones de surf de Bali - Kedungu.

I trimestre 2026 Livraison de l'objet

25 ans Lishold avec une option de prolongation pour 30 ans

50% Premier paiement, le reste après la livraison de l'objet

Le complexe est géré par sa propre société de gestion Baza Management (20% Commission)

Quelles sont les responsabilités du CC :

Session photo de l'objet et placement sur réservation

Service de conciergerie, enregistrement et départ des clients

Services de nettoyage, de réparation et de blanchisserie

Organisation du complexe

Transfert et escorte des invités

Location, travail avec réservation

Kedungu est une côte pittoresque du sud-ouest de Bali connue pour ses plages isolées.

Un endroit idéal pour les amateurs de surf, offrant des vagues pour tous les niveaux de préparation, des débutants aux professionnels.

En plus du surf, Kedungu fascine par son atmosphère calme et sa beauté naturelle. Vous pourrez profiter de promenades le long de la plage, de couchers de soleil magnifiques et de vues sur les rizières vertes, créant un sentiment de solitude totale et d'harmonie avec la nature.

La région se développe activement et devient plus attrayante pour les touristes et les investisseurs. Ces dernières années, de nouveaux restaurants sont apparus ici.

cafés et infrastructures, faisant de Kedungu une destination prometteuse pour les loisirs et les investissements.

Ce qui est inclus dans la somme d'achat:

1 Unité de choix

2 Accès à l'ensemble de l'infrastructure du complexe

3 Meubles complets

4 Techniques

5 Enregistrement légal

6 Contrat avec Baza Management Société