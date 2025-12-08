  1. Realting.com
  Indonésie
  Ubud District
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Ubud
33
Appart-hôtel v Ubude
Appart-hôtel v Ubude
Appart-hôtel v Ubude
Appart-hôtel v Ubude
Appart-hôtel v Ubude
Appart-hôtel v Ubude
Ubud, Indonésie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Villa 1 floor Terrace Pool 1 bedroom Area: Building - 40 m² Price: 108,000 $ (2,942 $ per m²) Expenses and taxes on the sale of the facility are calculated individually and depend on various factors. Total expenses and taxes: Notary fee 1% (shares with the buyer…
Agence
Baliray
Complexe résidentiel New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$257,664
Nous vous proposons des villas design pour le loyer à court terme et la génération de profits pour les investisseurs. Chaque villa a sa propre piscine et son jardin de 40-55 m2.Louer 25+25 ans.Premier paiement à partir de 30%. Période de construction - 18 mois.Ce complexe de villas a été lou…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$387,987
Le complexe de villas isolé à Ubud, Bali, offre une vue imprenable et est situé à quelques pas d'une cascade pittoresque. Vous pourrez profiter de l'harmonie avec la nature ici et échapper à l'agitation de la vie urbaine. Le projet comprend 12 villas avec 2-3 chambres. Des villas modernes as…
Agence
TRANIO
OneOne
Complexe résidentiel Apartamenty v Ubude
Complexe résidentiel Apartamenty v Ubude
Complexe résidentiel Apartamenty v Ubude
Complexe résidentiel Apartamenty v Ubude
Complexe résidentiel Apartamenty v Ubude
Ubud, Indonésie
depuis
$72,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Apartments Separate entrance Ceiling height: 4 meters 1 bedroom Area: Building - 29 m² Price: 72,500 $ (2,500 $ per m²) Expenses and taxes on the sale of the facility are calculated individually and depend on various factors. Total expenses and taxes: Notary fee…
Agence
Baliray
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$164,148
Appartements à vendre dans un petit complexe avec vue directe sur la jungle à Ubud. Le complexe se compose de deux bâtiments de 3 étages, avec deux appartements à presque chaque étage. Sur les 11 appartements, 9 sont actuellement disponibles à l'achat.Le projet devrait être achevé au printem…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel GOLDEN PEARL
Complexe résidentiel GOLDEN PEARL
Complexe résidentiel GOLDEN PEARL
Complexe résidentiel GOLDEN PEARL
Complexe résidentiel GOLDEN PEARL
Complexe résidentiel GOLDEN PEARL
Ubud, Indonésie
depuis
$252,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Appartements uniques dans la belle Ubud. La rentabilité des appartements en location peut atteindre 15%. Acompte - 30%. Appartements confortables avec rénovation et mobilier design et moderne. Il y a une piscine privée sur place. Appartement à l'aménagement cosy - 96 m² Ubud est l'endroit…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$208,916
Un projet avec une architecture unique et distinctive inspirée de l'argile traditionnelle Bali dans le centre spirituel de l'île.Un complexe d'appartements et de maisons de ville à Bali, où les caractéristiques traditionnelles indonésiennes et les innovations architecturales modernes se renc…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$213,890
Il y a 42 villas duplex avec 1 et 2 chambres et vue panoramique sur Ubud. Toutes les villas seront faites de matériaux en bois naturel avec des nuances profondes de décor, en préservant le concept d'Ubud magique autant que possible. Le complexe aura un espace pour le yoga, un espace spa, un …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$243,735
Des villas sont proposées à la vente dans un petit complexe rénové à Ubud. Au total, le complexe comprendra 6 villas de deux chambres, 3 villas de trois chambres et 1 villas de cinq chambres, ainsi que 8 appartements et 1 penthouse.La propriété d'investissement dans le projet proposé convien…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$118,187
Complexe résidentiel dans une nouvelle communauté fermée avec une infrastructure diversifiée pour la vie, le divertissement et les loisirs.Points d'attraction communautaires : objets d'art, aires de marche, entraînement, terrains de jeux pour enfants, ping-pong et échecs en plein air.Rendeme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$616,800
La première phase du projet comprend des maisons de ville meublées, des villas avec piscines privées et des jardins.Le complexe est le choix parfait pour les investisseurs, offrant un rendement élevé, un revenu passif durable et le confort pour les deux vie et investissement.Infrastructure:p…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complexe résidentiel Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complexe résidentiel Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complexe résidentiel Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complexe résidentiel Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complexe résidentiel Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Ubud, Indonésie
depuis
$155,000
Options de finition Аvec finition
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your spot and become part of a project that sets a new standard for family vacations in Bali! Sunny Ubud Family Resort is the first 4-star Kids-First Family Resort in the heart of Bali, where every are…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$118,060
La deuxième phase du projet est un complexe d'appartements avec 1-2 chambres et studios, avec son espace de loisirs privé séparé.Le complexe est le choix parfait pour les investisseurs, offrant un rendement élevé, un revenu passif durable et le confort pour les deux vie et investissement.Inf…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$348,194
Appartements et villas sont proposés dans un complexe rénové avec achèvement au milieu de 2025. Actuellement, 5 appartements et 3 villas avec leurs propres parcelles sont disponibles à l'achat. Tous les appartements sont d'une chambre, et les villas disposent de trois ou quatre chambres. L'i…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$397,936
Découvrez la combinaison unique de confort, de style et de beauté naturelle sur l'une des îles les plus pittoresques du monde. Appartements, maisons de ville et villas sont disponibles dans un endroit attrayant à côté de Parq Ubud. L'infrastructure complexe:terrains de sport2 piscinesParc aq…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$193,993
Appartements dans un complexe à faible hauteur avec vue sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.Propriété : bail de 25 ans.Rendement de location prévu par le promoteur - 19 %.Équipé de tout le nécessaire pour des locations quotidiennes réussies.Occupation: 78%Prix au stade prévente: à par…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$119,380
Le complexe se compose de 20 appartements et villas, seulement 8 appartements. Les propriétés d'investissement du complexe conviennent non seulement à la location quotidienne mais aussi à la location à long terme. Le complexe dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour une vie con…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$253,684
La propriété est proposée dans un complexe de 10 villas donnant sur les terrasses de riz. Chaque villa dispose d'une piscine à débordement, d'un espace vert et d'un parking.Terrain en franchise de 80 ans (avec prorogation ultérieure), bail de 30 ans (avec prolongation).Avantages Remboursemen…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$161,164
Ce n'est pas seulement un hôtel séparé, mais un espace culturel qui plonge les clients dans le riche patrimoine de Bali. Le concept est basé sur l'idée de combiner l'architecture traditionnelle, l'art et l'artisanat avec le confort moderne. Ici, chaque élément - de la conception des chambres…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$238,761
Des villas de deux et trois chambres avec terrasse, piscine à débordement et vue sur la jungle sont proposées. C'est l'un des trois projets de développement au cœur de Bali - Ubud, le centre culturel et spirituel de l'île, populaire parmi les touristes pour ses attractions, beauté naturelle …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$149,226
Quatre appartements de 1 chambre dans un complexe rénové à Ubud avec vue directe sur la jungle. Le complexe dispose de 2 piscines et d'un jardin pour la promenade.Le complexe a été achevé en 2023, donc il montre déjà des chiffres réels pour l'occupation par an et les revenus de location. L'o…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$83,466
Il y a 38 appartements dans un complexe moderne au cœur d'Ubud. Types d'appartements: studios standard, studios en verre, appartements avec arches et appartements duplex. Les appartements sont idéals pour la revente pendant la construction ou pour la location à des nomades numériques ou free…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$223,839
Villas avec vue sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.Propriété : bail de 25 ans.Estimation du rendement de location par le promoteur - 11-17%.Tous les logements sont équipés de tout le nécessaire pour une location quotidienne réussie.Occupation: 85%Emplacement et infrastructure à proxi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$146,242
Le complexe se compose de 66 maisons de ville premium, dont seulement 6 chambres et 12 lots de deux chambres sont disponibles à l'achat. L'infrastructure du complexe est harmonieusement intégrée au paysage et naturellement délimitée par un ruisseau. Il comprend:Réception avec un personnel at…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel P R E S A L E VODOPAD
Complexe résidentiel P R E S A L E VODOPAD
Complexe résidentiel P R E S A L E VODOPAD
Complexe résidentiel P R E S A L E VODOPAD
Complexe résidentiel P R E S A L E VODOPAD
Complexe résidentiel P R E S A L E VODOPAD
Ubud, Indonésie
depuis
$67,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Apartments in beautiful Ubud. Apartments with investment attractiveness from 14.3% per annum (long-term rental); from 17.07% per annum (daily rental). Full turnkey finishing. Increase in value after completion of construction 62%. LEASEHOLD 30 years + 25 years with extension. Completion d…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$358,141
Le complexe de boutiques isolé à Ubud, Bali, offre une vue imprenable et est situé à distance de marche d'une cascade pittoresque. Le projet comprend 5 villas spacieuses et modernes avec 2-3 chambres.Chaque villa a:grand espace extérieur avec terrasse et piscinepittoresque grand jardin avec …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$387,987
Nous offrons des villas au design unique, avec une piscine, un petit jardin et une aire de jeux pour enfants.La résidence dispose d'un parking et d'un restaurant.Installations et équipement dans la maison Système de "maison sûre"Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est situ…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$288,503
Un complexe de 10 villas situées entre des terrasses de riz, à 4 minutes du centre d'Ubud. Nous offrons des villas meublées dans le style d'une maison de grange avec piscines à débordement de 15 m2 et vue sur les rizières, places de parking.Propriété - libre.La dernière villa à vendre !Insta…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Terracotta
Complexe résidentiel Terracotta
Complexe résidentiel Terracotta
Complexe résidentiel Terracotta
Complexe résidentiel Terracotta
Complexe résidentiel Terracotta
Petulu, Indonésie
depuis
$110,000
L'année de construction 2026
Votre projet d'investissement est à Bali! Appartements et maisons de ville modernes avec la technologie de la maison intelligente dans la zone Ubud!Rendement élevé : 12 à 16 % par an !Installations disponibles !Finition clé en main complète ! Matériaux premium !Ubud est le cœur culturel de B…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$59,492
Nous offrons des appartements avec des entrées privées.La résidence dispose d'un jardin d'enfants et d'une aire de jeux pour enfants, de restaurants et de cafés, d'une salle de sport, d'un centre de spa, d'un espace de co-travail, d'une piscine et de terrains de sport.Installations et équipe…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Complexe résidentiel AURA APART
Ubud, Indonésie
depuis
$75,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements avec un emplacement privilégié et une infrastructure développée. Acompte - 50%. Fond de bail : 30 ans + 30 ans Appartement 28 m² Clé en main, rénové, meubles et électroménagers. Loggia cosy 3 m² Emplacement dans la belle Ubud. Cette région est une capitale culturelle. Il y a …
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$392,961
Les deux dernières villas avec piscine à débordement et environnement vert sont proposées, au prix de 300 000 $ et 380 000 $. Des villas modernes, conçues selon un projet unique, seront construites en conformité avec les technologies européennes et le contrôle de la qualité à chaque étape. C…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Complexe résidentiel UBUD CITY Renaissance
Ubud, Indonésie
depuis
$118,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements d'investissement au coeur d'Ubud. Le taux d’occupation à Ubud est de 23 %. Rendement garanti sur les loyers et augmentations de prix en fonction de la demande de la zone. Appartements UBUD CITY Renaissance avec une application mobile pour la planification des vacances (navig…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonésie
depuis
$134,303
Appartements dans un petit bâtiment de basse hauteur avec vue directe sur la jungle à 5 minutes du centre d'Ubud.Propriété : bail de 25 ans.L'estimation du rendement de location par le promoteur est de 15 à 19 %.Toutes les unités sont équipées de tout le nécessaire pour des locations quotidi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Complexe résidentiel VODOPAD
Penestanan, Indonésie
depuis
$67,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
Surface 28–45 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement avec vue sur la jungle et la cascade. Appartements avec attractivité d'investissement à partir de 14,3% par an (location à long terme) ; à partir de 17,07% par an (location journalière). Finition clé en main complète. Augmentation du coût après l'achèvement de la constructi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
28.0
79,000
Apartment 2 chambres
45.0
99,000
Agence
DDA Real Estate
