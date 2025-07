Complexe résidentiel XO Project Canggu

Projet XO I Canggu Villas & Appartements à vendre à Canggu, Bali

Villas et appartements de luxe à vendre dans le complexe unique XO Project I Canggu, situé dans la rue la plus touristique de Canggu - Batu Bolong. Ce complexe est idéal pour ceux qui aiment être à l'épicentre de l'action et profiter du confort et des commodités modernes.

1. Objets

Appartements d'une chambre:

- Surface de la maison: 32 m2

- Surface du terrain: 42 m2

- Chambre / salon: 22 m2

- Cuisine : 7 m2

- Salle de bains : 5 m2

- Hallway: 3 m2

Villas doubles:

- Surface de la maison: 96 m2

- Surface du terrain: 100 m2

- Chambre: 10 m2

- Deuxième chambre: 15 m2

- Salle : 18 m2

- Cuisine: 16 m2

- Salle de bains : 4 m2

- Armoire : 4 m2

2. Avantages du complexe

Sur le toit XO:

- Espace ouvert de 400 m2

- Bar avec collations et boissons gazeuses

- Cinéma sous les étoiles

- Salle de réunion vitrée pour les réunions d'affaires

3. Caractéristiques uniques :

- Soutien juridique complet

- Décoration d'intérieur et mobilier

- Conception et développement de projets de conception

- Élaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'installation après achèvement

- Construction et supervision technique de l'installation

- Consultation sur l'ouverture d'une entreprise, compte courant, visas de travail

4. Conditions:

- Haute rentabilité (ROI 17%)

- Plan d'installation jusqu'à 18 mois

- Achèvement du complexe : août 2025

Appelez et réservez votre villa à XO Project I Canggu aujourd'hui!