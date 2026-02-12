  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Desa Belalang
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bali
253
Lesser Sunda Islands
256
Badung
155
North Kuta
78
Appart-hôtel BAZA KEDUNGU
Kedungu, Indonésie
depuis
$79,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 27–38 m²
2 objets immobiliers 2
BAZA KEDUNGU est un complexe de 54 appartements dans le style de la Californie Costa.Situé sur la première côte de l'une des principales zones de surf de Bali - Kedungu.I trimestre 2026 Livraison de l'objet25 ans Lishold avec une option de prolongation pour 30 ans50% Premier paiement, le res…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
26.5 – 37.6
79,000 – 99,000
Développeur
BAZA Bali
