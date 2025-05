Complexe résidentiel Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia

Il y a 38 appartements dans un complexe moderne au cœur d'Ubud. Types d'appartements: studios standard, studios en verre, appartements avec arches et appartements duplex. Les appartements sont idéals pour la revente pendant la construction ou pour la location à des nomades numériques ou freelance, ou pour ceux qui cherchent le confort et l'intimité avec la nature et la culture locale. En termes d'infrastructure, le promoteur vend plus de 5 000 m2 de surface commerciale.

Le centre aura une zone piétonne de 1,5 kilomètre. Ponts flottants sous une végétation dense dans un style laconique. Zones commerciales de 2 500 m2 avec toutes les infrastructures nécessaires pour les loisirs, les rencontres et l'expression créative. Parking gratuit pour les résidents de l'appartement, parking payant pour les clients du complexe. Restaurants végétariens et de viande, européens avec un menu pour enfants, cuisine moléculaire, un petit-déjeuner café / pâtisserie, un café. Centre pour enfants conçu pour organiser divers événements et prendre soin de votre enfant. Salle de fitness, piscine de 25 m, saunas, massages, yoga. Coworking, supermarché, magasins de souvenirs locaux.

Type de propriété : bail de 30 ans + prorogation de 30 ans.

Possibilités supplémentaires

Équipements du complexe - piscine à débordement de 15 m avec vue, jacuzzi, 15 chaises longues, bar à cocktails, disco muet, PlayStation, club pour enfants (avec nounou), aire de jeux, disco pour enfants, télescope sur la terrasse, peintures d'artistes contemporains à vendre, machine à café pour profiter du café sur la terrasse.

système de climatisation

Système de maison intelligente

plafonds dans les studios jusqu'à 3 m, et dans les lofts jusqu'à 4,3 m

projecteur pour regarder des films

systèmes d'épuration de l'eau

Caractéristiques des appartementsAvantages

Garantie de 10 ans sur la structure.

Il y a une forte demande d'appartements à Ubud, mais il y a très peu de nouvelles offres avec des rénovations de haute qualité, un haut niveau de service et une architecture de style européen.

Emplacement et infrastructure à proximité

Ubud est le cœur de l'île et le centre d'attraction pour les touristes: les meilleurs maîtres de yoga et de méditation, galeries d'art, de nombreuses écoles internationales et centres pour enfants.

Ubud dispose également de riz terrasses, tombes, une forêt de singes, musées, artisans du bois, centres de retraite — l'une de ces destinations est sûr d'être sur le plan de toute famille.

A distance de marche il y a un hypermarché, plusieurs studios de yoga, environ 10 magasins de vêtements, plus de 25 cafés, bars et restaurants.