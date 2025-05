Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia

Dans la zone fermée du complexe il y a un parking, un coin salon et une piscine commune. Entourés de magnifiques rizières dans un endroit calme et paisible, ces maisons de ville conviennent à la fois à la location résidentielle, longue et à court terme. Type de propriété: Louer 23,5 ans (renouvelable).

Il ne reste que 2 maisons de ville à vendre, qui seront entièrement prêtes avant le 3ème trimestre de 2024.

Caractéristiques des appartements

Spacieuses et lumineuses maisons de ville loft avec système de maison intelligente et aménagement fonctionnel du concept ouvert comprenant salon, cuisine et salle à manger à l'étage principal et chambre avec espace de travail au premier étage.

Installations et équipement dans la maison

Le prix des maisons de ville comprend la finition, le mobilier et les appareils ménagers.

Avantages

Selon le promoteur, le taux d'occupation moyen des unités dans la région de Canggu est de 80%.

Le rendement estimé du promoteur est de 11 % par année.

Entreprise professionnelle prend en charge la gestion et la location de maisons de ville.

Emplacement et infrastructure à proximité

Changgu est la zone la plus populaire pour les touristes et les expatriés. Il dispose d'une infrastructure bien développée avec des cafés et restaurants européens, des spas de luxe, des gymnases, des camps de surf et des clubs de plage.

Environ 8 minutes à vélo à l'école Montessori, supermarché et restaurant. A 15 minutes de la plage de Batu Bolong.