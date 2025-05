Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia

Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue sur l'océan.

La résidence allie un style de vie somptueux, le meilleur traitement spa et des programmes de bien-être sur mesure. Le projet comprend non seulement des résidences haut de gamme, mais aussi un espace conforme aux meilleures traditions des stations de bien-être européennes et du spa balinais. Ici vous trouverez un centre de spa, un hammam, un sauna, une salle de sel, une salle de thé, un studio de yoga, des salles de massage, 3 chambres de retraite sombres, et un grand restaurant avec une terrasse, une piscine, une salle de gym, une bibliothèque. Un espace innovant avec un concept unique, visant à attirer les touristes et à augmenter le potentiel d'investissement.

Début de la construction - avril 2024.

Achèvement - 1er trimestre de 2026.

Avantages

L'investisseur obtient non seulement des logements d'achat à vente, mais un complexe sophistiqué avec un programme établi dirigé par la société de gestion du promoteur.

Selon les estimations du promoteur, l'occupation unitaire moyenne dans la région d'Uluwatu est de 80 %.

Selon des estimations prudentes, le loyer quotidien des appartements dans ce projet est de 110 $. Le programme d'hôtel de bien-être est calculé pour au moins 3 jours.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à proximité d'un café et d'une galerie, Garuda Wisnu Kencana Park, Savaya Club, un club de golf.

Uluwatu est célèbre pour ses belles plages, ses stations balnéaires de luxe et ses hôtels. C'est une destination populaire pour les fans de surf du monde entier.