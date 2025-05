Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia

Le complexe résidentiel moderne comprend une grande piscine, une terrasse avec un coin salon sur le toit, une salle de sport, un restaurant, un cinéma en plein air.

Les appartements sont vendus meublés et équipés.

La société de gestion du promoteur tient des registres fiscaux, maintient le territoire du projet et fournit des services de conciergerie aux clients et aux locataires.

Plomberie

systèmes de ventilation et de climatisation daikin

matelas roi koil

Meubles en bois de teck

Garantie de construction pour 5 ans

Revenus locatifs élevés

La société de développement aidera à la gestion de propriété

Plan de paiement

50% - après la signature du contrat

5% - dans les 6 mois suivant la signature du contrat

25% - à la fin de la construction

Emplacement et infrastructure à proximité

Canggu est la zone la plus populaire parmi les touristes et les expatriés. Il dispose d'une infrastructure bien développée: cafés et restaurants européens, spas de luxe, gymnases, camps de surf et clubs de plage.

Bolong de Batu La plage est à 4 minutes à pied du complexe - l'une des meilleures plages de Canggu avec sable volcanique gris noir et l'infrastructure idéale pour le surf.