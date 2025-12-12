  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Denpasar
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Sanur
3
Complexe résidentiel New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonésie
depuis
$373,065
Villas meublées et maisons de ville avec piscines privées et places de parking dans un petit complexe sont à vendre. L'intérieur est imprégné de l'esprit inspirant de Japandi, donnant un caractère unique et une simplicité raffinée à votre maison. Une simplicité exquise et la capacité de mett…
TRANIO
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonésie
depuis
$410,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 101–337 m²
3 objets immobiliers 3
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the Indian Ocean in the prestigious Sanur area. Sanur is known as Bali's most developed resort with a scenic 5.5 km promenade, pristine white-sand beaches, and a calm lagoon protected by reefs. Key amenitie…
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
101.0
410,000
Apartment 2 chambres
202.0
780,000
Apartment 3 chambres
337.0
3,50M
ESTABRO
Complexe résidentiel Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonésie
depuis
$253,684
Une nouvelle boutique de développement de maisons de ville modernes dans le centre de Sanur, idéal pour les revenus de location et l'usage personnel. Design contemporain avec des matériaux de qualité et des normes de construction élevées.Caractéristiques des appartements Maisons entièrement …
TRANIO
Complexe résidentiel Apartamenty u okeana
Sanur, Indonésie
depuis
$320,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Baliray
Complexe résidentiel Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonésie
depuis
$442,703
Nous offrons des villas modernes et des duplex avec piscines et balcons. Certaines maisons ont des places de parking. Les intérieurs sont composés de bois, de façades en pierre naturelle, d'équipements et d'accessoires de marques mondiales célèbres.Liquidation de 30 ans + prolongation de 25 …
TRANIO
