  2. Indonésie
  3. Buleleng
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
12
Complexe résidentiel ELYSIUM VILLAS
Complexe résidentiel ELYSIUM VILLAS
Complexe résidentiel ELYSIUM VILLAS
Complexe résidentiel ELYSIUM VILLAS
Complexe résidentiel ELYSIUM VILLAS
Afficher tout Complexe résidentiel ELYSIUM VILLAS
Complexe résidentiel ELYSIUM VILLAS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$100,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel Elite à 600 mètres de l'océan. Complexe d'appartements, maisons de ville et villas. Tous auront des fenêtres panoramiques; il ya des aménagements avec des balcons, son propre jardin. Appartements, villas et maisons de ville sont loués avec des finitions clés en main, qui…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel LUXURY AMALI RESIDENCE
Complexe résidentiel LUXURY AMALI RESIDENCE
Complexe résidentiel LUXURY AMALI RESIDENCE
Complexe résidentiel LUXURY AMALI RESIDENCE
Complexe résidentiel LUXURY AMALI RESIDENCE
Afficher tout Complexe résidentiel LUXURY AMALI RESIDENCE
Complexe résidentiel LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Indonésie
depuis
$355,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! The first luxury residence of LUXURY AMALI RESIDENCE in Bali in the promising area of Uluvatu. The houses are located among the white rocks, with a complete repair of « turnkey » with stunning ocean views. …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Dream Apartments Club house
Complexe résidentiel Dream Apartments Club house
Complexe résidentiel Dream Apartments Club house
Complexe résidentiel Dream Apartments Club house
Complexe résidentiel Dream Apartments Club house
Afficher tout Complexe résidentiel Dream Apartments Club house
Complexe résidentiel Dream Apartments Club house
Wana Giri, Indonésie
depuis
$130,572
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Le complexe parfait au cœur du quartier pittoresque de Badung. Une occasion d'investissement unique, en raison de son emplacement et de sa nature, le projet est populaire et attrayant pour la vie. Le complexe de Bali propose des appartements avec des finitions clés en main complètes. L'espac…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Wana Giri, Indonésie
depuis
$104,160
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements proches de la plage, d'un promoteur fiable. Augmentation des prix garantie dans la région de Pererenan d'au moins 30 %. Revenu locatif à partir de 12%. Appartements à Bali avec finition clé en main. Le complexe sera livré au 2ème trimestre 2025. Installations à l'intérieur du co…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Afficher tout Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Appartements dans un projet élégant à Bali dans le quartier Badung.15% de ROI. La villa convient à la fois pour l'investissement pour la location et pour le format d'une deuxième maison.XO Pandawa Appartements pour ceux qui apprécient le style de vie et de style actif. Complexe fermé de vill…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Afficher tout Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$160,676
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 58 m²
1 objet immobilier 1
Appartements de classe premium avec le meilleur emplacement touristique. Retour sur investissement en 4 à 6 ans. Bail. Croissance des coûts sur 2 ans. Retour sur investissement 15-20 %. APPARTEMENTS OM avec terrasse et piscine. Design intérieur ultra-moderne. Équipements de l'appartement …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.6
160,676
Agence
Foreign Real Estate
Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Afficher tout Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Complexe résidentiel KAMMORA LIVING VILLAS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$149,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Un complexe d'appartements et de villas haut de gamme dans l'emplacement le plus recherché de Bali. Rentabilité de l'appartement : ROI 17,83% - retour sur investissement 6 ans Appartements KAMMORA LIVING & VILLAS au design moderne et finitions complètes (meubles, électroménager). Le complexe…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Balix Lofts Ubud
Complexe résidentiel Balix Lofts Ubud
Complexe résidentiel Balix Lofts Ubud
Complexe résidentiel Balix Lofts Ubud
Complexe résidentiel Balix Lofts Ubud
Afficher tout Complexe résidentiel Balix Lofts Ubud
Complexe résidentiel Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Indonésie
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Appartements dans un complexe moderne. Projet individuel d'investissement. Rendement locatif moyen 8% - 13%. Région : Ubud Achèvement de l'ensemble : 3ème trimestre 2025. Appartements uniques Balix Lofts Ubud avec un emplacement idéal. Le projet est entièrement meublé et réalisé avec un …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Complexe résidentiel 5 STORIES
Wana Giri, Indonésie
depuis
$400,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Nous vous aiderons à trouver un objet GRATUIT, organiser un accord sûr avec le développeur!Complexe résidentiel 5 STORIES est construit de cinq villas situées dans la zone idéale de Pererenane, à 800 mètres de la plage.Villa moderne de 3 pièces avec salon spacieux et cuisine avec fenêtres pa…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Nagaya APARTMENTS
Complexe résidentiel Nagaya APARTMENTS
Complexe résidentiel Nagaya APARTMENTS
Wana Giri, Indonésie
depuis
$91,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements à Bukita avec vue sur l'océan. Installations disponibles. 50% d'acompte. Idéal pour l'investissement et la vie confortable. Rendement locatif : 30% pour la période de construction. Un appartement clé en main. Intérieur solide avec finition de qualité. Date de livraison : 1 t…
Agence
Foreign Real Estate
