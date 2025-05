Complexe résidentiel New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia

Les maisons de 40 m2 ont un terrain clôturé de 100 m2 avec une piscine et un espace de loisirs. Le complexe dispose d'une piscine commune, d'un café et d'un espace de co-travail.

Locataire - 30 ans. Période de construction: 12 mois.

Plan de paiement

Le jour de la signature du contrat 30% du premier paiement dans le cadre du contrat de développement + le coût total du contrat de bail foncier

Deuxième paiement - 20%

Troisième paiement - 20%

Quatrième paiement - 20%

Cinquième paiement - 5%

Dernier paiement - 5%

Environ 6-8 semaines pour chaque étape

Caractéristiques des appartements

L'intérieur de style loft avec des fenêtres panoramiques et une vue sur la statue complète parfaitement l'extérieur brutal des maisons de ville. Le sofa en cuir élégant Chesterfield s'intègre parfaitement dans l'espace haut de 4,5 mètres, et pour plus de commodité il y a 2 grands placards. La disposition des maisons de ville comprend une chambre sur la mezzanine, une salle de bains, un espace de travail, une cuisine et un coin détente.

Emplacement et infrastructure à proximité

A distance de marche se trouve le célèbre restaurant italien authentique Casa Asia, qui est détenu et exploité par les Italiens depuis plus de 12 ans. A proximité se trouve un parc à pied avec vue panoramique sur toute l'île.