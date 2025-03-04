Complexe résidentiel Y-WAY

Appartements entièrement meublés avec finition clé en main.
La période de remboursement est de 5 à 6 ans. Garantie de 5 ans sur l'objet.
Le complexe résidentiel est situé à seulement 200 mètres de l'océan, dans la pittoresque région de Seseh, dans l'emplacement le plus prometteur de Canggu.
Prestations complexes:
- Piscine à débordement surplombant l'océan;
- Cinéma;
- La zone du barbecue;
- Stationnement;
- Zone de loisirs;
- 1 minute à la plage;
- Le centre de Canggu est à 10 minutes du complexe;
- A quelques pas des cafés et restaurants.
Acompte 25%. Plan d'acompte annuel sans intérêts avec versements mensuels.
Écrivez ou appelez-nous, nous sélectionnerons une propriété selon vos préférences. Nous allons organiser une transaction sûre avec le développeur!
* le prix est indiqué au 13 mars 2024