  2. Indonésie
  3. Canggu
  4. Complexe résidentiel Y-WAY

Complexe résidentiel Y-WAY

Canggu, Indonésie
depuis
$120,000
29/01/2026
$120,000
15/04/2024
$119,000
;
8
ID: 19404
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Appartements entièrement meublés avec finition clé en main.

La période de remboursement est de 5 à 6 ans. Garantie de 5 ans sur l'objet.

Le complexe résidentiel est situé à seulement 200 mètres de l'océan, dans la pittoresque région de Seseh, dans l'emplacement le plus prometteur de Canggu.

Prestations complexes:
- Piscine à débordement surplombant l'océan;
- Cinéma;
- La zone du barbecue;
- Stationnement;
- Zone de loisirs;
- 1 minute à la plage;
- Le centre de Canggu est à 10 minutes du complexe;
- A quelques pas des cafés et restaurants.

Acompte 25%. Plan d'acompte annuel sans intérêts avec versements mensuels.

Écrivez ou appelez-nous, nous sélectionnerons une propriété selon vos préférences. Nous allons organiser une transaction sûre avec le développeur!

* le prix est indiqué au 13 mars 2024

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Complexe résidentiel Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$120,000
