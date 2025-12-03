  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Badung
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

North Kuta
78
Kuta Selatan
60
Canggu
60
Nusa Dua
16
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Afficher tout Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 46 m²
1 objet immobilier 1
Projet XO I Canggu Villas & Appartements à vendre à Canggu, BaliVillas et appartements de luxe à vendre dans le complexe unique XO Project I Canggu, situé dans la rue la plus touristique de Canggu - Batu Bolong. Ce complexe est idéal pour ceux qui aiment être à l'épicentre de l'action et pro…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Afficher tout Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonésie
depuis
$155,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartement moderne avec vue sur l'océan.Appartements attrayants pour l'investissement. L'occupation moyenne de l'île est de 70 à 90 %. La saison touristique est de 365 jours. Rendement locatif - 17%. Le remboursement en 6 ans.Appartement avec une terrasse privée donnant sur l'océan, d'où vo…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$348,194
Le projet unique situé sur la rue la plus touristique de Changgu, Batu Bolong.C'est un complexe de 6 villas doubles et 4 étages d'appartements. Sur le toit du complexe, un espace de 400 m2 sera créé :restaurant et un barsalle pour les réunions d'affairescinéma en plein airpiscine à débordeme…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$363,116
Le complexe résidentiel élégant se compose de 49 villas de 40 à 120 m2, avec un choix de 1, 2 ou 3 chambres. En option, vous pouvez construire une terrasse au rez-de-chaussée et sur le toit de la maison. En raison de l'arrangement en cascade des villas sur le terrain, chaque maison a une vue…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$124,355
Nous offrons des appartements meublés avec une vue unique sur l'océan et la jungle.La résidence dispose de restaurants sur le toit et de cinéma, une piscine à débordement avec une vue panoramique sur l'océan.Achèvement - février 2026.Avantages Le rendement est de 14,6%.Emplacement et infrast…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$134,204
Un complexe hôtelier moderne, avec tout l'environnement pour une vie confortable, comprend:Rez-de-chaussée - salle de conférence, espace d'exposition, parking souterrain, bureaux internes, cuisine et rangement.Premier étage - piscine, coin salon, club de jour de la piscine, restaurant et bar…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$179,071
C'est la plus grande éco-ville unique située à Pererenan, qui occupe une superficie de 2 hectares à 600 mètres de la plage de Lyma, incarnée dans le style moderne de Singapour. C'est un endroit où le design urbain et la nature balinaise sont en harmonie, créant un espace confortable pour viv…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Afficher tout Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Canggu, Indonésie
depuis
$360,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 90 m²
1 objet immobilier 1
Appartement avec une vue pittoresque sur l'océan. Le rendement locatif est de 12 à 20 % par an. Appartements avec cuisine entièrement équipée et appareils électroménagers haut de gamme. Emplacement dans un lieu touristique de la région de Berawa. À trois minutes à pied de l'océan. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
90.0
360,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$885,406
Nous offrons des villas entièrement équipées avec deux piscines (l'une d'entre elles sur le toit), de beaux jardins, des places de parking, des espaces de salon sur le toit et une vue sur l'océan.La résidence dispose d'un service de sécurité et de conciergerie 24h/24.Seulement 2 villas à ven…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$119,380
L'infrastructure complexe:service de concierge personnellieu équipé pour les cours de yogacoworkingsalon de coiffuresalon de beauté2 restaurantsSalle de sportAchèvement - 1ère partie de 2026.Avantages Réduction unique de 3 % en cas de paiement à 100 %.Le ROI attendu est de 17 %.Emplacement e…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$676,490
Nous proposons des appartements exclusifs avec vue panoramique sur la côte. La résidence dispose:Ascenseur privé pour la plage68 m piscine à débordement sur le bord de la falaiseService de concierge 5 étoiles personnelRestaurant et barClub de fitness et gymnaseCours de yoga, studio de danseJ…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Afficher tout Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Surface 32 m²
3 objets immobiliers 3
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avantage vraiment unique: vue panoramique sur l'horizon et le soleil levant. C'est un endroit rare sur la carte de Bali, où chaque jour commence comme une image.Le complexe est situé à distance de marche …
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Afficher tout Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 25–92 m²
44 objets immobiliers 44
Le projet Pandawa Dream de LOYO&BONDAR est un endroit où le luxe rencontre des investissements rentables!1. ObjetsAppartements d'une chambre:- Surface de la maison : 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Salle de bains: 3,4 m2- Chambre: 9,0 m2- Salle de séjour : 8,3 m2- Balcon: 5,9 m2Appartements de deu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Apartment 2 chambres
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Appartement
92.0
320,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Afficher tout Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complexe résidentiel Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonésie
depuis
$112,728
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Le complexe résidentiel moderne comprend une grande piscine, une terrasse avec un coin salon sur le toit, une salle de sport, un restaurant, un cinéma en plein air.Les appartements sont vendus meublés et équipés.La société de gestion du promoteur tient des registres fiscaux, maintient le ter…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$298,452
Nous offrons des villas avec terrasses sur le toit et des espaces barbecue, piscines et parkings.Achèvement - 1er trimestre de 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans un quartier calme, à 7 minutes de la plage de Melasti, à 14 minutes d'une école internati…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$99,484
Nous proposons des appartements avec terrasses et une vue sur l'océan.La résidence allie un style de vie somptueux, le meilleur traitement spa et des programmes de bien-être sur mesure. Le projet comprend non seulement des résidences haut de gamme, mais aussi un espace conforme aux meilleure…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel GRAND APARTMENTS
Complexe résidentiel GRAND APARTMENTS
Complexe résidentiel GRAND APARTMENTS
Complexe résidentiel GRAND APARTMENTS
Complexe résidentiel GRAND APARTMENTS
Complexe résidentiel GRAND APARTMENTS
Complexe résidentiel GRAND APARTMENTS
Pererenan, Indonésie
depuis
$200,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 82 m²
1 objet immobilier 1
Appartements entièrement meublés avec un emplacement supérieur.Appartements de deux niveaux, aménagement moderne: cuisine-studio et chambre (60 m2) Finitions design complètes et appartements entièrement meublés, prêts à emménager. Location de 25 ans avec option de renouvellement garantie.GRA…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
82.0
200,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonésie
depuis
$190,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Apartments 1st floor in apartments 1 bedroom Pool Ocean Area: Building - 35 m² Price: $190,000 ($5,425 per m² ) Rental income: Loading - 80% Revenue per day, taking into account the facility's occupancy per year - $90 ($26,280) Profit taking into account expenses and taxes per year - …
Agence
Baliray
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$161,164
Une collection de villas élégantes au cœur de Nusa Dua, créées pour ceux qui apprécient l'esthétique, le confort et la vue panoramique. L'architecture blanche-neige, les intérieurs spacieux avec lumière naturelle et vitrage de sol au plafond rendent ce projet idéal pour les loisirs.Caractéri…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Afficher tout Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Complexe résidentiel XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonésie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 38–52 m²
3 objets immobiliers 3
Projet élégant LOYO Le développement conquiert maintenant Bukit.XO Pandawa est un complexe en toute liberté pour ceux qui apprécient le style de vie, la liberté et le style.42 UNITÉ52 m2 salon + balcon44 m2 salon + balcon40 m2 salon + balcon38 m2 salon + balcon25 m2 salon avec vue sur l'océa…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
135,000
Studio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Afficher tout Complexe résidentiel Melasti Arcade
Complexe résidentiel Melasti Arcade
Ungasan, Indonésie
depuis
$115,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 29–147 m²
6 objets immobiliers 6
Rêve de métalComplexe fermé de villas et appartements avec vue sur l'océan.17 % ROIObjets :Appartementpenthouse2 minutesde Melasti, la plage la plus populaire de Balide l'Académie de football pour enfantsde grandes infrastructures (restaurants, centre commercial)A proximité il y a tout ce do…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Apartment 3 chambres
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Dans la zone fermée du complexe il y a un parking, un coin salon et une piscine commune. Entourés de magnifiques rizières dans un endroit calme et paisible, ces maisons de ville conviennent à la fois à la location résidentielle, longue et à court terme. Type de propriété : Louer 25 ans (reno…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$189,019
Nous proposons des appartements meublés, des maisons en terrasse et des villas, créés spécifiquement pour les surfeurs. Les appartements et penthouses disposent d'entrées privées et de terrasses. Les appartements au rez-de-chaussée, les villas et les maisons mitoyennes disposent de piscines …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$260,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 112 m²
3 objets immobiliers 3
Moderne est un complexe de 30 villas contemporaines dans la zone pittoresque de Bali-Umalas. Le développeur aura trois types d'intérieurs à choisir parmi le gris, la lumière et le minimalisme. Chaque villa dispose de 2 étages, d'un bureau, d'une piscine privée et d'un parking pour une voitur…
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Afficher tout Complexe résidentiel Pandawa Dream
Complexe résidentiel Pandawa Dream
Kutuh, Indonésie
depuis
$105,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Investir dans un projet unique à Bali qui allie service premium et harmonie avec la nature !Installations disponibles !Retour garanti de 10% par an!Équipements: restaurants, bars, coworking, spa, complexe de piscine, Internet haut débit, centre de fitness, zones de loisirs confortables, cent…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Afficher tout Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complexe résidentiel *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonésie
depuis
$134,300
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 49–140 m²
8 objets immobiliers 8
Opportunité d'investissement sur plan avec un retour sur investissement de 9,84 à 18,72 % et des bénéfices de revente de 39 733 à 123 540 $. Un développement de luxe axé sur la durabilité dans un emplacement privilégié, offrant des rendements sûrs à partir d'un choix de villas, d'appartement…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Apartment 2 chambres
49.0
231,570
Villa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Développeur
BIG BALI GROUP
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$158,180
Le complexe résidentiel de première classe offre un choix de différents types de studios, appartements avec 1 et 2 chambres. Infrastructure du complexe:Une piste autour du complexeTravailTerrain de sportTerrain de jeuZone SPA (sauna, jacuzzi, massages)RestaurantGrande piscineEspace yogaMini …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Afficher tout Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Canggu, Indonésie
depuis
$160,676
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$497,420
Nous offrons des villas avec piscines, saunas et zones de yoga.La résidence dispose d'un centre de spa, d'un café, d'une salle de sport, d'une salle de jeux pour enfants, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.Achèvement - 2e trimestre de 2024.Emplacement et infrastru…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel ANTA RESIDENCE CANGGU
Complexe résidentiel ANTA RESIDENCE CANGGU
Complexe résidentiel ANTA RESIDENCE CANGGU
Complexe résidentiel ANTA RESIDENCE CANGGU
Complexe résidentiel ANTA RESIDENCE CANGGU
Afficher tout Complexe résidentiel ANTA RESIDENCE CANGGU
Complexe résidentiel ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Indonésie
depuis
$156,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 40–89 m²
3 objets immobiliers 3
Appartements sur la meilleure île de Bali. Les appartements sont entièrement finis sur une base clé en main. Acompte - 25%. Emplacement dans l'endroit le plus à la mode, sur la rue principale de Canggu - Batu Bolong. Lors de la revente, le propriétaire paie l'impôt sur le revenu - 10%.…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0 – 49.1
156,000 – 224,603
Apartment 2 chambres
89.2
340,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$243,735
Nous offrons différentes villas (vente) et maisons de ville dans un projet prestigieux et à grande échelle. Les villas disposent de piscines privées. Au total, environ 600 unités sont prévues (en 3 étapes de construction) sur une superficie de 21 hectares.La résidence dispose de restaurants,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Afficher tout Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complexe résidentiel New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$426,188
Les derniers appartements d'une chambre au deuxième étage et un penthouse de deux chambres au premier étage sont disponibles à la vente dans le complexe. La résidence dispose d'une piscine et d'un bar, d'une salle de sport et d'un centre d'affaires.Achèvement prévu du complexe : Q4 2024.Avan…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Afficher tout Immeuble Magnum Residence Berawa
Immeuble Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$280,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 81–162 m²
2 objets immobiliers 2
Apartments in Bali from a well-known developer in the most popular Canggu area, 500 meters from the ocean. Beautiful Berawa Beach and the best beach clubs within walking distance. Residential complex in the TOP location, with a spacious lounge area and the world's longest rooftop pool ove…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
81.0
300,000
Apartment 2 chambres
162.0
640,000
Agence
ESTABRO
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Afficher tout Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonésie
depuis
$214,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Apartments  system "Smart house'' 1 bedroom Terrace Wardrobe Area: Apartment - 55 m² Price: 214,000 $ (3,891 $ per m2) Income from renting apartments: Revenue per day: 116 $ Loading - 80 % Revenue per day taking into account loading: 93 $ Revenue taking into acc…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$114,406
Un complexe résidentiel élégant d'appartements et de villas offre à ses futurs résidents un service de concierge 24h/24, une piscine à débordement avec une belle vue, un spa avec des salles de massage, un café d'été et un restaurant avec livraison aux appartements, un espace yoga, un bain de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonésie
depuis
$378,038
Le complexe résidentiel se compose de 44 appartements et 4 villas. Il y a un restaurant et un cinéma sur le toit du complexe.Avantages 5% de réduction pour paiement unique 100%soutien juridique completdécoration intérieure et mobilierplan d'entreprise pour la gestion de la propriété après ac…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Afficher tout Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Complexe résidentiel SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonésie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
WOI Berawa est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Berawa – l'un des quartiers les plus prestigieux et animés de Bali. Ici, la vie sociale de l'île est juste à votre porte: restaurants haut, bars, trois des meilleurs clubs de plage (Finns, Atlas, La Brisa), et à seulement 300 mè…
Développeur
SWOI DEVELOPMENT
Laisser une demande
Immeuble The Umalas Signature
Immeuble The Umalas Signature
Canggu, Indonésie
depuis
$139,516
L'année de construction 2023
A unique high-tech Premium apartment complex for life and investment in the privileged area of Bali - Umalas, Canggu. A quiet idyllic area, drowned in vegetation, with a meditative and private lifestyle. Ideal for life. We offer 60.58 square meter single apartments and 121.16 square meter do…
Développeur
Samahita Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel THE UMALAS SIGNATURE
Complexe résidentiel THE UMALAS SIGNATURE
Complexe résidentiel THE UMALAS SIGNATURE
Complexe résidentiel THE UMALAS SIGNATURE
Complexe résidentiel THE UMALAS SIGNATURE
Afficher tout Complexe résidentiel THE UMALAS SIGNATURE
Complexe résidentiel THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonésie
depuis
$170,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 48–162 m²
6 objets immobiliers 6
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali Introducing the first and only one of its kind, The Umalas Signature — the perfect blend of luxurious living and a sound investment. Nestled in the heart of the "Trendy Bali Triangle" (Canggu, Seminyak,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
170,000 – 275,000
Apartment 2 chambres
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Apartment 3 chambres
162.0
730,000
Agence
ESTABRO
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Complexe résidentiel Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complexe résidentiel Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complexe résidentiel Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complexe résidentiel Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complexe résidentiel Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Afficher tout Complexe résidentiel Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complexe résidentiel Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 31–49 m²
5 objets immobiliers 5
Your ideal rental business in Bali! The Oasis 3 clubhouse has a total of 22 apartments, located on the 2nd-4th floors. On the 5th floor, guests will find an infinity pool with a 360-degree view, relaxation areas and a bar. The building is located just 300 meters from the ocean, in the popul…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Développeur
BREIG Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,981
Les appartements sont livrés avec finition clé en main, mobilier et appareils de classe premium. Parfait pour l'investissement et la résidence personnelle. Les équipements du projet sont piscine, co-working, salons, spa, hammam, lieux pour les fêtes.Le design est un style cosy et élégant : g…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Afficher tout Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Indonésie
depuis
$124,900
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements avec un emplacement idéal et une belle vue.Appartements dans un complexe résidentiel unique avec finition complète clé en main. Un système d'accueil intelligent a été installé.Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 7 dans la zone populaire de Canggu. Entouré d'une nature magni…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$139,138
Appartements loft de deux niveaux avec meubles et appareils. Infrastructure de résidence: hall, jardin, parking souterrain, fitness, piscine, restaurant, hôtel, réception ouverte 24h/24 et sécurité. Le projet est déjà terminé !Caractéristiques des appartements Chaque appartement comprend un …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$242,740
Le concept architectural du complexe s'inspire du soleil - symbole de lumière, de chaleur et d'énergie. Le développeur a cherché à créer des bâtiments qui transmettent un sentiment d'harmonie et de tranquillité à travers le minimalisme et des formes géométriques claires. Symmétrie et lignes,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Appart-hôtel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$240,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Apartments 1 bedroom View of the ocean Pool Gym Area: Object area - 60.58 m² Price: 240 000 $ (3,962 $ per m² ) Income from renting: Revenue per day - 160 $ Loading - 70 % Revenue per day taking into account the loading of the object: 112 $ Revenue per year taking into account the…
Agence
Baliray
Laisser une demande
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$215,183
Un petit complexe de style éco-tropical comprendra seulement 9 appartements avec piscine commune. Les fenêtres panoramiques offrent une vue sur la jungle et l'océan. Locataire - 50 ans.Étapes de négociation :réservation - 6 000 $transaction effectuée dans les 2 semainespaiement (vous pouvez …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Afficher tout Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Complexe résidentiel SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$163,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 51–150 m²
5 objets immobiliers 5
LOFT Umalas est un complexe résidentiel moderne dans un quartier calme et verdoyant entouré de villas et rizières. C'est le choix idéal pour les familles: pas de lieux bruyants à proximité, et à seulement 7 minutes en vélo de la plageLe complexe offre:Spacieuses maisons de deux niveaux et ap…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
145,000
Villa
75.0 – 150.0
185,000 – 400,000
Développeur
SWOI DEVELOPMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$574,221
Le complexe est sur une colline dans un emplacement naturel unique: un côté est un canyon, de l'autre côté est une forêt. Cela crée une intimité absolue. Le complexe comprend 18 villas (vendues), 20 appartements, restaurant, bibliothèque et centre de spa.Le terrain est loué pour 39 ans avec …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$746,128
Nous vous proposons une villa spacieuse avec deux piscines (l'une sur le toit), un beau jardin, un parking, un salon sur le toit et une vue sur l'océan.La résidence est sécurisée 24h/24.Avantages Si vous décidez de louer votre villa pour maximiser le potentiel de retour de votre investisseme…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonésie
depuis
$547,160
Un mini complexe de villas clé en main exquis. Vous pouvez choisir entre 2 villas de 125,7 m2 et 3 villas de 424 m2. Chaque villa dispose d'une piscine privée. Les villas de 3 chambres disposent d'une terrasse sur le toit avec un coin barbecue.Caractéristiques des appartements tuiles de porc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$278,555
Le projet se compose de 5 villas de deux chambres. La terrasse sur le toit équipée de la villa de trois étages offre une vue sur l'océan, augmentant le potentiel de location de la villa. Les allées pratiques et les places de parking privées rendent chaque villa confortable pour les familles.…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$436,734
Le complexe résidentiel de première classe offre un choix de villas de deux et trois niveaux avec 1 à 5 chambres. Infrastructure du complexe:Une piste autour du complexeTravailTerrain de sportTerrain de jeuZone SPA (sauna, jacuzzi, massages)RestaurantGrande piscineEspace yogaMini cinémaStati…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$333,270
Nous offrons des maisons en ville et une villa avec piscines et parkings.La résidence se compose d'une villa et de 4 maisons de ville, et dispose d'une sécurité 24h/24.Achèvement - septembre 2024.Caractéristiques des appartements Villa.Le salon spacieux et élégant avec fenêtres panoramiques …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Afficher tout Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Complexe résidentiel Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonésie
depuis
$124,131
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Situé dans le quartier pittoresque de Bukit à Bali, ce complexe d'appartements offre un mélange parfait de nature, de confort et d'attrait pour l'investissement.Infrastructure et équipements :• Deux restaurants exquis, un bar élégant et un centre de spa relaxant.• Un Smart Gym moderne et deu…
Agence
Darton Global
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Darton Global
Langues
English, Русский, Español, Українська
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Afficher tout Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Pererenan, Indonésie
depuis
$119,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements entièrement meublés avec finition clé en main. La période de remboursement est de 5 à 6 ans. Garantie de 5 ans sur l'objet. Le complexe résidentiel est situé à seulement 200 mètres de l'océan, dans le quartier pittoresque de Seseh, dans l'emplacement le plus prometteur de …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Afficher tout Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonésie
depuis
$365,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Townhouse 2 bedrooms Pool 2 Floors Parking Smart home Free FINS membership Area:  Building - 90 m² Price: 365,000 $ (4,055 $ per m² ) Income from renting a villa: Loading - 85%  Revenue per day taking into account the loading of the object per year - 200 $ (45,890 $) Profit taking …
Agence
Baliray
Laisser une demande
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$139,875
Le complexe résidentiel se compose de villas et appartements, d'un centre de spa (sauna et hammam), d'un restaurant (chef de France), d'une cave à vin et d'un bar à cigares, d'une salle de gym et d'un studio de yoga, d'un magasin, d'un jardin, d'un héliport, d'un parking souterrain et d'un l…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Afficher tout Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 52 m²
1 objet immobilier 1
Un complexe innovant unique à Bali. Bail 30 ans en cours + 30 ans de prolongation. Date de réalisation : 1er trimestre 2026. Le projet comprend des appartements haut de gamme, ainsi que des espaces de stations thermales européennes et de spas balinais. Infrastructure incluse : hall d'ent…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
110,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$245,625
Appartements de service prestigieux situés sur la plage de Nusa Dua. Chaque bâtiment offre une vue imprenable sur l'océan, offrant aux résidents une expérience de vie inoubliable. Le complexe offre une large gamme d'équipements de première classe, y compris une salle de sport entièrement équ…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Afficher tout Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Complexe résidentiel SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonésie
depuis
$149,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
The unique premium apartment complex SKY LINER Uluwatu includes: loft apartments, family apartments with a private courtyard, studios, apartments 1-3 rooms, penthouses. All species on the ocean from a height of 100 meters. Unique top location in the heart of Uluwatu on the slope of the ro…
Développeur
BIG BALI GROUP
Laisser une demande
Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Afficher tout Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Complexe résidentiel HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Indonésie
depuis
$210,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 64–131 m²
3 objets immobiliers 3
Appartements sur le premier littoral de l'océan. Avantages pour l'investissement : rendement locatif jusqu'à 20 000 $ par an. Réservation : dépôt de 1 000 $ ou équivalent. Plans de paiement disponibles. Possession pour une période de 29 ans, renouvelable. Les seuls appartements d'un c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
64.0
210,000
Apartment 2 chambres
83.7
305,000
Apartment 3 chambres
131.4
393,000
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Canggu, Indonésie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
SWOI BERAWA est un complexe résidentiel dans un quartier populaire de Canggu. Acompte de 25 %. Canggu est la zone la plus populaire de Bali parmi les touristes, ce qui garantit l'attractivité de l'investissement et le retour sur investissement. Villa avec rénovation et mobilier design.…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$288,503
Le complexe comprend 10 villas modernes, idéales pour vivre et investir,Caractéristiques:lumière naturelle abondanteterrasses ouvertes avec vue sur l'océancertaines villas ont des piscines privéesInstallations et équipement dans la maison TélévisionClimatisationFourMicro-ondesRéfrigérateurHo…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$179,071
Le complexe a seulement des options pour l'achat secondaire, 2 appartements aux premier et deuxième niveaux, au prix de 170 000 $ et 180 000 $.Prestations complexes:spa, salle de yoga;café;aire de jeux;centre de remise en forme;le coworking;bar sur le toit et restaurant en front de mer;plage…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ungasan, Indonésie
depuis
$92,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 1
Surface 25–110 m²
2 objets immobiliers 2
Villa avec de belles vues sur l'océan. La villa a un agencement spacieux, avec des meubles et un beau design intérieur moderne. Complexe résidentiel ARDHANA avec service hôtelier 5 étoiles. Le projet est situé dans le district de Bukit. Près de la plage de Melasti. La propriété sera…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$174,097
Un projet avec un seuil d'entrée bas dans un emplacement prestigieux à quelques minutes en voiture de l'océan azur et l'une des meilleures plages de Bali - Plage Melasti.La résidence dispose d'un jardin d'enfants et des studios pour enfants, d'une piscine de 40 x 50 m et d'un terrain de spor…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$176,982
113 appartements à 7 minutes à vélo de Batu Bolong Beach dans l'emplacement le plus à la mode de Bali. Un bâtiment unique avec un toit en forme de vague qui incarne l'idée de la vague parfaite pour surfer, reflétant l'esprit et la passion pour la vie, l'harmonie avec la nature de l'homme et …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$1,84M
Une luxueuse villa avec un spacieux salon sur le toit donnant sur l'océan, un jardin tropical et une piscine à débordement est proposée. Finitions de haute qualité, matériaux haut de gamme, solutions de conception réussies - tout le meilleur est réalisé dans ce projet.Une incroyable villa de…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complexe résidentiel ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complexe résidentiel ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complexe résidentiel ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complexe résidentiel ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Afficher tout Complexe résidentiel ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complexe résidentiel ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonésie
depuis
$181,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Appartement avec terrasse.30% d'acompte avec versements pour 7 paiements.Location longue durée 28+30 ans.Appartements meublés confortables avec finition clé en main. Conçu pour l'investissement ou la résidence permanente.Complexe résidentiel avec infrastructure développée pour une vie confor…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$626,649
Le complexe élégant et confortable de 51 villas avec une piscine commune, un bar et une terrasse sur le toit avec vue sur l'océan. Il y a une zone de vente au détail avec des locaux commerciaux et une aire de jeux pour enfants sur le territoire.Le projet très demandé dans l'emplacement premi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$198,968
Nous offrons des villas et des appartements premium.La résidence dispose d'une piscine panoramique, d'un parking souterrain, d'un centre spa avec sauna, d'un centre de remise en forme, d'un coin salon avec cheminée, d'une bibliothèque.Achèvement - 2e trimestre de 2024.Avantages ROI de 15 % d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Afficher tout Complexe résidentiel Pandawa Hills
Complexe résidentiel Pandawa Hills
Kutuh, Indonésie
depuis
$125,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 37 m²
2 objets immobiliers 2
Pandawa HillsVillas et appartements avec un paysage naturel unique sur l'océanCe qui va en valeurSoutien juridique completDécoration d'intérieur et mobilierÉlaboration d'un plan d'affaires pour la gestion de l'objet après livraisonConception et développement de la conception de projetsConstr…
Développeur
LOYO & BONDAR
Laisser une demande
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$180,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Agence
Baliray
Laisser une demande
Complexe résidentiel Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonésie
depuis
$297,705
Un projet innovant avec un design extraordinaire en forme de dragon et des résidences de style cocoon, géré par la célèbre marque autonome Anantara. Le projet sera le premier complexe résidentiel haut de gamme en bord de mer à Seseh, offrant une infrastructure exceptionnelle: trois piscines,…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonésie
depuis
$422,807
Immobilier de classe européenne dans le paradis tropical de Bali ! Le complexe aura une infrastructure de club pour plus de 50 types d'activités - aires de loisirs, SPA, gymnase, piscine, lieux d'événements, etc. Un médecin et une infirmière permanents seront disponibles sur place. Il y a 6 …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonésie
depuis
$348,194
Nous offrons des maisons de ville avec piscines 5 x 2,5 m, terrasses sur le toit, et des places de parking.Achèvement - octobre 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone touristique pittoresque d'Uluwatu, à 8 minutes de l'océan et à 30 minutes de l'a…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$742,980
Nous proposons des villas spacieuses et lumineuses avec jardins et piscines.Achèvement 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Berawa Beach est situé sur la côte sud-ouest de l'île de Bali
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonésie
depuis
$181,657
Le nouveau complexe se compose de 103 résidences, avec un choix de 9 types différents. Sur le territoire du complexe il y aura:restaurant et barESPPiscines publiques et privéesMagasin de fruitszones de travail et de reposstationnementServices pour les résidents et les invités:restauration et…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$124,255
Prévente d'un nouveau bloc d'appartements dans un complexe résidentiel de première classe. Il y a un choix de studios, appartements et penthouses. Certains appartements ont un accès direct à la piscine commune ou à une piscine privée.Le complexe résidentiel de première classe offre un choix …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonésie
depuis
$99,484
Nous offrons des appartements et des villas avec piscines, jardins, parkings, vue sur la baie. La résidence dispose d'une piscine commune et d'un bar, d'un espace de co-travail, d'une salle de fitness, d'un restaurant sur le toit, d'une salle de massage, d'un studio de yoga, d'un service de …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis