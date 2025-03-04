  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Apart hôtel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Apart hôtel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Bukit, Indonésie
depuis
$119,000
BTC
1.4154813
ETH
74.1914272
USDT
117 653.4561939
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
Laisser une demande
ID: 27553
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Karangasem
  • Ville
    Kecamatan Karangasem
  • Village
    Bukit

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.

La proximité de l'océan et l'accès pratique aux grandes infrastructures rendent ce projet souhaitable sur le marché immobilier.

Notre complexe fera partie d'une grande chaîne hôtelière internationale Ramada Encore.

  • Chambres à coucher: studios, 1, 2, 3
  • Superficie: 31 m2 - 259 m2
  • Ameublement: entièrement meublé

Prix:

  • Chambres supérieures - 31 m2 à partir de 119 000 USD
  • Chambres Deluxe - 42 m2 à partir de 141 000 USD
  • Villa de 1 chambre - 80 m2 à partir de 210,000 USD
  • Villa de 2 chambres - 138 m2 à partir de 253,000 USD


Louer 50 ans + renouvellement de la priorité.

Pour les investisseurs:

  • Révente: Gagnez jusqu'à 30% de bénéfice
  • Loyer: assurer un revenu stable jusqu'à 18%

Plan de paiement

  • Acompte 25%
  • Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • 2 piscines avec vue sur l'océan
  • Centre SPA
  • 2 restaurants et un bar
  • Zones piétonnes
  • Région du gril
  • Cinéma
  • Camp éducatif pour enfants
  • Et bien plus encore

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Bukit, Indonésie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Canggu, Indonésie
depuis
$140,000
Complexe résidentiel Y-WAY
Pererenan, Indonésie
depuis
$119,000
Complexe résidentiel SUOM
Kerobokan Kelod, Indonésie
depuis
$220,000
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonésie
depuis
$427,780
Complexe résidentiel
Ungasan, Indonésie
depuis
$132,000
Vous regardez
Apart hôtel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonésie
depuis
$119,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$363,116
L'idée principale du projet est de créer des terrasses autour du complexe avec des bancs, où vous pourrez vous détendre et communiquer. C'est pourquoi nous avons construit le complexe résidentiel sans vélos et voitures. Tо atteindre cela, il ya 2 parkings souterrains avec des espaces assigné…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonésie
depuis
$278,555
Le projet se compose de 5 villas de deux chambres. La terrasse sur le toit équipée de la villa de trois étages offre une vue sur l'océan, augmentant le potentiel de location de la villa. Les allées pratiques et les places de parking privées rendent chaque villa confortable pour les familles.…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonésie
depuis
$234,194
Un projet immobilier sur Bali dans Nuanu Creative City, à 10 minutes à pied de l'océan, à 5 minutes de toutes les installations de la ville. Nous offrons un nouveau type d'immobilier que vous pouvez utiliser pour la vie communautaire à temps partiel, profiter de vacances dans l'accueil de la…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Afficher toutes les publications