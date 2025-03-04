Apart hôtel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Le complexe se compose de chambres d'hôtel, maisons de ville et villas, un total de 138 unités, est construit sur une superficie de 10 000 m2, dont 50% est un territoire vert, est situé à 5 minutes de la plage, ce qui rend attrayant pour les résidents et les investisseurs.
La proximité de l'océan et l'accès pratique aux grandes infrastructures rendent ce projet souhaitable sur le marché immobilier.
Notre complexe fera partie d'une grande chaîne hôtelière internationale Ramada Encore.
Prix:
Louer 50 ans + renouvellement de la priorité.
Pour les investisseurs:
Plan de paiement
Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2026.
Infrastructure:
Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.