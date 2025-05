Le complexe parfait au cœur du quartier pittoresque de Badung. Une occasion d'investissement unique, en raison de son emplacement et de sa nature, le projet est populaire et attrayant pour la vie. Le complexe de Bali propose des appartements avec des finitions clés en main complètes. L'espace est pensé au plus petit détail, la cohérence et le confort sont créés pour tout le monde. La durée de livraison de l'objet n'est que de 8 mois. Écrivez ou appelez, nous répondrons à toutes vos questions!