  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Bangli
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bali
249
Lesser Sunda Islands
252
Badung
153
North Kuta
78
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Appart-hôtel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Appart-hôtel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Appart-hôtel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Appart-hôtel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Appart-hôtel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Afficher tout Appart-hôtel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Appart-hôtel Exclusive Opportunity: Acquire a One-of-a-Kind Boutique Hotel in Bali
Toya Bungkah, Indonésie
depuis
$8,00M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Unique Boutique Resort sur la première ligne du lac BaturKintamani, Bali, Vue Volcan 35 Appartements + 18 VillasUn lieu où l'architecture se marie parfaitement avec la nature.Un projet de haut niveau au cœur d'une merveille naturelle, la Batur caldera, reconnue comme site du patrimoine mondi…
Agence
Darton Global
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Darton Global
Langues
English, Русский, Español, Українська
Sur la carte
Realting.com
Aller