Benoa, Indonésie

Le complexe résidentiel élégant se compose de 49 villas de 40 à 120 m2, avec un choix de 1, 2 ou 3 chambres. En option, vous pouvez construire une terrasse au rez-de-chaussée et sur le toit de la maison. En raison de l'arrangement en cascade des villas sur le terrain, chaque maison a une vue…