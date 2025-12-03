  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Nusa Dua
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$363,116
Le complexe résidentiel élégant se compose de 49 villas de 40 à 120 m2, avec un choix de 1, 2 ou 3 chambres. En option, vous pouvez construire une terrasse au rez-de-chaussée et sur le toit de la maison. En raison de l'arrangement en cascade des villas sur le terrain, chaque maison a une vue…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Complexe résidentiel Green Village
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Surface 32 m²
3 objets immobiliers 3
Green Village est un complexe de villégiature dans la deuxième ligne de l'océan avec un avantage vraiment unique: vue panoramique sur l'horizon et le soleil levant. C'est un endroit rare sur la carte de Bali, où chaque jour commence comme une image.Le complexe est situé à distance de marche …
Développeur
LOYO & BONDAR
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonésie
depuis
$190,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Apartments 1st floor in apartments 1 bedroom Pool Ocean Area: Building - 35 m² Price: $190,000 ($5,425 per m² ) Rental income: Loading - 80% Revenue per day, taking into account the facility's occupancy per year - $90 ($26,280) Profit taking into account expenses and taxes per year - …
Agence
Baliray
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$161,164
Une collection de villas élégantes au cœur de Nusa Dua, créées pour ceux qui apprécient l'esthétique, le confort et la vue panoramique. L'architecture blanche-neige, les intérieurs spacieux avec lumière naturelle et vitrage de sol au plafond rendent ce projet idéal pour les loisirs.Caractéri…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complexe résidentiel Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complexe résidentiel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$242,740
Le concept architectural du complexe s'inspire du soleil - symbole de lumière, de chaleur et d'énergie. Le développeur a cherché à créer des bâtiments qui transmettent un sentiment d'harmonie et de tranquillité à travers le minimalisme et des formes géométriques claires. Symmétrie et lignes,…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$245,625
Appartements de service prestigieux situés sur la plage de Nusa Dua. Chaque bâtiment offre une vue imprenable sur l'océan, offrant aux résidents une expérience de vie inoubliable. Le complexe offre une large gamme d'équipements de première classe, y compris une salle de sport entièrement équ…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$288,503
Le complexe comprend 10 villas modernes, idéales pour vivre et investir,Caractéristiques:lumière naturelle abondanteterrasses ouvertes avec vue sur l'océancertaines villas ont des piscines privéesInstallations et équipement dans la maison TélévisionClimatisationFourMicro-ondesRéfrigérateurHo…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$492,445
Le complexe résidentiel moderne, à seulement 80 mètres de l'océan, se compose de 53 villas avec piscines (seulement 18 maisons avec 1 et 2 chambres restent à vendre).Garantie du développeur en vertu du contrat : 10 ans pour la construction et 2 ans pour l'étanchéité. Des maisons sont constru…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$89,535
Le complexe haut de gamme sur la deuxième ligne de l'océan se compose d'appartements et de villas.Les appartements modernes sont construits dans le style balinais, et ont des fenêtres au plafond, des aménagements pratiques et des balcons privés.Les villas intelligentes sont au rez-de-chaussé…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$686,439
Un complexe résidentiel de première classe à 150 m de l'océan offre un choix d'appartements, de villas et d'infrastructures pratiques. Le concept du complexe combine l'immobilier touristique à des fins d'investissement avec des résidences conçues pour une vie personnelle confortable. En plus…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complexe résidentiel Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonésie
depuis
$90,000
Options de finition Аvec finition
Prévente de villas de resort à partir de 90 000 USD avec piscines partagées et privées et vue sur l'océan, d'un grand développeur avec 9 ans d'expérience à Bali.Le projet est situé à Nusa Dua - l'emplacement le plus cher et élite à Bali, 8 minutes de la plage de Nusa Dua, 15 minutes de la pl…
Agence
Smart Home
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Appart-hôtel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonésie
depuis
$109,900
Options de finition Аvec finition
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali du développeur!Le seul complexe de villégiature de Nusa Dua sous la direction de la marque Ramada par Wyndham (4 étoiles), qui est représenté dans 95 pays et compte plus de 9 300 hôtels dans le monde.Le complexe comprend:Un hôtel qui comprend …
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonésie
depuis
$85,099
Situé dans l'enclave côtière exclusive de Nusa Dua, le complexe offre une retraite raffinée où le luxe, la culture et la connexion convergent. Entouré d'une hospitalité de classe mondiale et de plages vierges, il redéfinit la vie moderne avec une sélection d'appartements élégants, de maisons…
Agence
TRANIO
