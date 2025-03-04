  1. Realting.com
Complexe résidentiel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali

Sudimara, Indonésie
Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Tabanan
  • Village
    Sudimara

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

Azoria Living – Luxe, Lifestyle & Investissement à Uluwatu, Bali.

Un concept unique de bien-être et de vie inspiré de Resort.

Aperçu du projet :

Azoria Living by COCO Development redéfinit les possibilités de vie et d'investissement modernes à Bali.
Situé à seulement 3 minutes de la plage de Nunggalan, cette communauté exclusive de 185 appartements et villas allie l'architecture contemporaine, les installations de style resort, et une forte concentration sur le bien-être et la vie sportive.

Types d'unités & Prix:

  • Studios ~ 28 m2 à partir de 81.000€

  • Appartements 1 chambre ~ 40 m2 à partir de 132.000€

  • Appartements 2 Chambres ~ 80 m2 à partir de 208.00€

  • Appartements 3 Chambres ~ 120 m2 à partir de 278.000€

  • Mises en page intelligentes avec finitions premium.

  • Tailles flexibles disponibles (détails sur demande).

Plan de paiement attrayant :

  • 50% à la signature

  • 30% après 12 mois

  • 20 % grâce au revenu locatif ou au produit de revente
    Achèvement: T1 2027

Caractéristiques et installations:

  • 6 Cours Padel – le sport de style de vie qui connaît la croissance la plus rapide.

  • Uluwatu est le plus grand gymnase avec des équipements de pointe.

  • Yoga, spa et zones de bien-être.

  • 3 piscines de style lagon avec une ambiance club de plage.

  • Espaces de coworking et salons communautaires.

  • Sur place café, restaurants et podcast studio.

  • Entièrement géré par COCO BALINEST pour la propriété sans tracas.

Premier emplacement à Uluwatu:

  • A seulement 3 minutes de la plage de Nunggalan – l'un des joyaux cachés les plus étonnants de Bali.

  • Entouré de spots de surf de classe mondiale, de clubs de plage et de restaurants.

  • 35 minutes de l'aéroport international de Denpasar.

  • Parfait pour les locations de tourisme et de vie.

Faits saillants de l'investissement

  • Prix d'entrée à partir de seulement 81 000 € – idéal pour les premiers investisseurs.

  • Rendements de location projetés de 6 à 8 % par année avec une occupation de 70 à 80 %.

  • 20% du prix d'achat couvert par les revenus de location.

  • Fort potentiel d'appréciation du capital dans Uluwatu en plein essor.

  • Entièrement géré – profitez d'un revenu passif sans tracas.

Conclusion:

Azoria Living est plus qu'une maison – c'est un investissement de style de vie avec une valeur à long terme.
Que vous cherchiez une escapade tropicale ou une propriété à haut rendement, ce projet offre luxe, commodité et ROI solide.

Sécurisez votre unité maintenant dans l'un des développements les plus recherchés de Bali!

Localisation sur la carte

Sudimara, Indonésie

