  2. Indonésie
  3. Canggu
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
16
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Complexe résidentiel XO Project Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 46 m²
1 objet immobilier 1
Projet XO I Canggu Villas & Appartements à vendre à Canggu, BaliVillas et appartements de luxe à vendre dans le complexe unique XO Project I Canggu, situé dans la rue la plus touristique de Canggu - Batu Bolong. Ce complexe est idéal pour ceux qui aiment être à l'épicentre de l'action et pro…
Développeur
LOYO & BONDAR
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonésie
depuis
$155,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartement moderne avec vue sur l'océan.Appartements attrayants pour l'investissement. L'occupation moyenne de l'île est de 70 à 90 %. La saison touristique est de 365 jours. Rendement locatif - 17%. Le remboursement en 6 ans.Appartement avec une terrasse privée donnant sur l'océan, d'où vo…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$348,194
Le projet unique situé sur la rue la plus touristique de Changgu, Batu Bolong.C'est un complexe de 6 villas doubles et 4 étages d'appartements. Sur le toit du complexe, un espace de 400 m2 sera créé :restaurant et un barsalle pour les réunions d'affairescinéma en plein airpiscine à débordeme…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Complexe résidentiel OASIS II
Canggu, Indonésie
depuis
$360,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 90 m²
1 objet immobilier 1
Appartement avec une vue pittoresque sur l'océan. Le rendement locatif est de 12 à 20 % par an. Appartements avec cuisine entièrement équipée et appareils électroménagers haut de gamme. Emplacement dans un lieu touristique de la région de Berawa. À trois minutes à pied de l'océan. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
90.0
360,000
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$885,406
Nous offrons des villas entièrement équipées avec deux piscines (l'une d'entre elles sur le toit), de beaux jardins, des places de parking, des espaces de salon sur le toit et une vue sur l'océan.La résidence dispose d'un service de sécurité et de conciergerie 24h/24.Seulement 2 villas à ven…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Le complexe résidentiel moderne comprend une grande piscine, une terrasse avec un coin salon sur le toit, une salle de sport, un restaurant, un cinéma en plein air.Les appartements sont vendus meublés et équipés.La société de gestion du promoteur tient des registres fiscaux, maintient le ter…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Dans la zone fermée du complexe il y a un parking, un coin salon et une piscine commune. Entourés de magnifiques rizières dans un endroit calme et paisible, ces maisons de ville conviennent à la fois à la location résidentielle, longue et à court terme. Type de propriété : Louer 25 ans (reno…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$158,180
Le complexe résidentiel de première classe offre un choix de différents types de studios, appartements avec 1 et 2 chambres. Infrastructure du complexe:Une piste autour du complexeTravailTerrain de sportTerrain de jeuZone SPA (sauna, jacuzzi, massages)RestaurantGrande piscineEspace yogaMini …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Complexe résidentiel OM APARTMENTS
Canggu, Indonésie
depuis
$160,676
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Afficher tout Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Appart-hôtel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonésie
depuis
$214,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Apartments  system "Smart house'' 1 bedroom Terrace Wardrobe Area: Apartment - 55 m² Price: 214,000 $ (3,891 $ per m2) Income from renting apartments: Revenue per day: 116 $ Loading - 80 % Revenue per day taking into account loading: 93 $ Revenue taking into acc…
Agence
Baliray
Immeuble The Umalas Signature
Immeuble The Umalas Signature
Canggu, Indonésie
depuis
$139,516
L'année de construction 2023
A unique high-tech Premium apartment complex for life and investment in the privileged area of Bali - Umalas, Canggu. A quiet idyllic area, drowned in vegetation, with a meditative and private lifestyle. Ideal for life. We offer 60.58 square meter single apartments and 121.16 square meter do…
Développeur
Samahita Group
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$139,138
Appartements loft de deux niveaux avec meubles et appareils. Infrastructure de résidence: hall, jardin, parking souterrain, fitness, piscine, restaurant, hôtel, réception ouverte 24h/24 et sécurité. Le projet est déjà terminé !Caractéristiques des appartements Chaque appartement comprend un …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$436,734
Le complexe résidentiel de première classe offre un choix de villas de deux et trois niveaux avec 1 à 5 chambres. Infrastructure du complexe:Une piste autour du complexeTravailTerrain de sportTerrain de jeuZone SPA (sauna, jacuzzi, massages)RestaurantGrande piscineEspace yogaMini cinémaStati…
Agence
TRANIO
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Quartier résidentiel Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonésie
depuis
$365,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Townhouse 2 bedrooms Pool 2 Floors Parking Smart home Free FINS membership Area:  Building - 90 m² Price: 365,000 $ (4,055 $ per m² ) Income from renting a villa: Loading - 85%  Revenue per day taking into account the loading of the object per year - 200 $ (45,890 $) Profit taking …
Agence
Baliray
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complexe résidentiel SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 52 m²
1 objet immobilier 1
Un complexe innovant unique à Bali. Bail 30 ans en cours + 30 ans de prolongation. Date de réalisation : 1er trimestre 2026. Le projet comprend des appartements haut de gamme, ainsi que des espaces de stations thermales européennes et de spas balinais. Infrastructure incluse : hall d'ent…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
110,000
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Canggu, Indonésie
depuis
$150,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
SWOI BERAWA est un complexe résidentiel dans un quartier populaire de Canggu. Acompte de 25 %. Canggu est la zone la plus populaire de Bali parmi les touristes, ce qui garantit l'attractivité de l'investissement et le retour sur investissement. Villa avec rénovation et mobilier design.…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$179,071
Le complexe a seulement des options pour l'achat secondaire, 2 appartements aux premier et deuxième niveaux, au prix de 170 000 $ et 180 000 $.Prestations complexes:spa, salle de yoga;café;aire de jeux;centre de remise en forme;le coworking;bar sur le toit et restaurant en front de mer;plage…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$176,982
113 appartements à 7 minutes à vélo de Batu Bolong Beach dans l'emplacement le plus à la mode de Bali. Un bâtiment unique avec un toit en forme de vague qui incarne l'idée de la vague parfaite pour surfer, reflétant l'esprit et la passion pour la vie, l'harmonie avec la nature de l'homme et …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$198,968
Nous offrons des villas et des appartements premium.La résidence dispose d'une piscine panoramique, d'un parking souterrain, d'un centre spa avec sauna, d'un centre de remise en forme, d'un coin salon avec cheminée, d'une bibliothèque.Achèvement - 2e trimestre de 2024.Avantages ROI de 15 % d…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$180,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Agence
Baliray
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$742,980
Nous proposons des villas spacieuses et lumineuses avec jardins et piscines.Achèvement 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Berawa Beach est situé sur la côte sud-ouest de l'île de Bali
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$124,255
Prévente d'un nouveau bloc d'appartements dans un complexe résidentiel de première classe. Il y a un choix de studios, appartements et penthouses. Certains appartements ont un accès direct à la piscine commune ou à une piscine privée.Le complexe résidentiel de première classe offre un choix …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$396,941
Nous offrons des villas premium avec jardin et piscines.La résidence dispose d'une piscine panoramique, d'un parking souterrain, d'un centre spa avec sauna, d'un centre de remise en forme, d'un coin salon avec cheminée, d'une bibliothèque.Achèvement - 3ème trimestre de 2024.Installations et …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Changgu Secrets
Complexe résidentiel Changgu Secrets
Complexe résidentiel Changgu Secrets
Complexe résidentiel Changgu Secrets
Complexe résidentiel Changgu Secrets
Complexe résidentiel Changgu Secrets
Canggu, Indonésie
depuis
$209,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Profitable real estate in Bali for living and investing in the top location of Changu Changu is the pearl of the tourist part of Bali. This is the most popular and visited location, combining several different styles of recreation and life. The best cafes and restaurants, beach clubs and…
Agence
Риэлтор без границ
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Appart-hôtel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Indonésie
depuis
$123,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 42–69 m²
2 objets immobiliers 2
Situé dans un emplacement haut et une zone entièrement développée de Canggu, cet appartement de vie confortable a statut de zone rouge, qui garantissent aux investisseurs le droit de louer des logements aux touristes sur une base quotidienne. Il est seulement à distance de marche de la plage…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.0 – 69.0
143,000 – 162,000
Développeur
PT REAL ESTATE BALI PAPA
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Résidence in hotel complex
Canggu, Indonésie
depuis
$267,290
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ce développement est plus qu'un complexe d'appartements — c'est le mélange parfait de luxe, de confort et d'harmonie avec la nature sur les rives de l'océan Indien, dans la région de Canggu (Seseh).Piscines privées, jacuzzis ou baignoires dans votre appartement, climatisation centralisée, te…
Agence
Darton Global
Agence
Darton Global
Langues
English, Русский, Español, Українська
Complexe résidentiel Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$236,274
Le complexe comprend 15 maisons de ville meublées avec 1, 2 ou 4 chambres.Caractéristiques:piscines privéesstationnementterrassepatioAvantages Le rendement attendu est de 10 à 16 %.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone touristique recherchée avec les …
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Apartamenty v Changu
Appart-hôtel Apartamenty v Changu
Appart-hôtel Apartamenty v Changu
Appart-hôtel Apartamenty v Changu
Appart-hôtel Apartamenty v Changu
Appart-hôtel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$133,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Apartments 7 Minutes to the beach Panoramic view Pool 1 bedroom Area: Apartment area - 38 m² Price: 135,000 $ ( 3 553 $ per m²) Income from renting: Revenue per day: 150 $ Loading - 80% Revenue per day taking into account the loading of the object - 120 $ Revenu…
Agence
Baliray
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$200,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Apartments 1 floor 1 bedroom Terrace with its own garden Area: Apartment - 71 m² Price: 200,000 $ ( 2 817 $ per m²) Income from renting: Revenue per day: 150 $ Loading - 75 % Revenue per day taking into account the loading of the object - 112.5 $ Revenue per year taking into accoun…
Agence
Baliray
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$174,097
Un complexe haut de gamme de 40 appartements situé au cœur de Canggu. Un style de vie spécial avec piscine sur le toit et vue sur l'océan. Le projet s'adresse aux personnes qui apprécient les espaces uniques, les intérieurs haut de gamme, les technologies modernes et l'ergonomie.Liquidation …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$3,09M
Nous offrons une villa exclusive avec des services 5 étoiles et une vue panoramique sur l'océan, terrasse sur le toit et piscine de 108 m2.Achèvement - 2e trimestre de 2021.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à distance de marche des plages et des clubs de plage…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$248,710
Une communauté fermée dans les collines pittoresques de la zone la plus recherchée de Bali - Canggu.Les architectes ont réussi à combiner les technologies modernes et le design minimaliste, qui vont de pair avec le paysage naturel.Caractéristiques:grandes routes et stationnementjardins tropi…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$160,169
Un complexe haut de gamme de 50 appartements avec terrasse sur le toit.Caractéristiques:vue sur l'océan et les terrasses de rizgrande piscine à débordementrestaurantespace de coworkingSalle de sportAchèvement - 2e trimestre de 2027.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est s…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complexe résidentiel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonésie
depuis
$189,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Investissements dans l'immobilier de luxe à Bali d'un développeur avec plus de 20 ans d'expérience à Bali!Notre HOTEL BOUTIQUE Prime Prima Résidence, située dans l'un des meilleurs endroits - sur la rue principale de la région de Bali - Canggu, à seulement 300 mètres de la plage Bolong de Ba…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$166,138
Le complexe hôtelier de la marque mondialement connue de Bali est disponible. Le complexe est situé sur le territoire du populaire club de plage Finns. Également sur le territoire sera situé:Piscine pour adultes seulementCentre d'eau pour enfants SplashPiscine de 866 m2Piscine de 25 mètresCe…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel CANGGU SECRETS
Complexe résidentiel CANGGU SECRETS
Complexe résidentiel CANGGU SECRETS
Complexe résidentiel CANGGU SECRETS
Complexe résidentiel CANGGU SECRETS
Complexe résidentiel CANGGU SECRETS
Canggu, Indonésie
depuis
$209,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 60–85 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements design au coeur de Canggu.Remboursement : 6,2 à 9,9 ansBoutique appartement complexe dans l'un des endroits les plus touristiques de l'île. Les appartements sont entièrement meublés et ont des finitions design. Réalisé dans le style du film "The Great Gatsby".Plus de 50 cafés et…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Canggu, Indonésie
depuis
$165,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Agence
Baliray
Complexe résidentiel BUDDHA
Complexe résidentiel BUDDHA
Complexe résidentiel BUDDHA
Complexe résidentiel BUDDHA
Complexe résidentiel BUDDHA
Complexe résidentiel BUDDHA
Canggu, Indonésie
depuis
$112,069
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements dans un quartier prisé. Retour sur investissement 18-21 %. Retour sur investissement en 4 à 6 ans. Plan de versement 0% pour la période de construction. Fond de commerce. La région de Canggu est la zone d'investissement la plus populaire à Bali. Appartements dans un complexe …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$288,503
Complexe à 2 minutes de la plage de Batu Belig, avec piscine, restaurant, espace de co-travail et maisons de ville de 2 chambres. Plomberie, mobilier, ventilation et climatisation de qualité supérieure.La société de gestion du développeur exerce des fonctions d'organisation : concierge, syst…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$119,000
Surface 41–68 m²
2 objets immobiliers 2
Fully furnished apartments with «turnkey» finishes. Payback 5-6 years. 5 years warranty on the property. The residential complex is located just 200 meters from the ocean, in the picturesque Seseh area, in the most promising location of Changgu. Facilities of the complex: - Panoramic pool…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 68.0
119,000 – 179,000
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel AVIATOR
Complexe résidentiel AVIATOR
Complexe résidentiel AVIATOR
Complexe résidentiel AVIATOR
Complexe résidentiel AVIATOR
Complexe résidentiel AVIATOR
Canggu, Indonésie
depuis
$127,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 69 m²
1 objet immobilier 1
Appartements dans le meilleur emplacement pour une vie confortable et un investissement. Revenu passif 10-20% par an. Les appartements sont entièrement finis sur une base clé en main. L'océan est à seulement 10 minutes. L'appart-hôtel est construit sur 4 étages et est divisé en 20 s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
162,000
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Appart-hôtel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Appartements Toit sur le toit du complexe Studio Coin cuisine Zone : Appartement - 35 m² Prix : 110 000 $ (3 143 $ par m² ) Revenus locatifs : Chargement - 70% Revenu par jour, charge comprise : 49 $ Revenus tenant compte de l'occupation des installations par an - 17 640 $ Bénéfice…
Agence
Baliray
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$363,116
L'idée principale du projet est de créer des terrasses autour du complexe avec des bancs, où vous pourrez vous détendre et communiquer. C'est pourquoi nous avons construit le complexe résidentiel sans vélos et voitures. Tо atteindre cela, il ya 2 parkings souterrains avec des espaces assigné…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$217,869
Complexe moderne de deux étages de 6 maisons de ville aux couleurs délicates avec piscine privée et plantes exotiques.Chaque maison dispose de deux chambres spacieuses avec salle de bain au sol et au premier étage, un bureau, cuisine et salon. Un balcon et de grandes fenêtres panoramiques do…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$815,767
Le complexe comprend 4 grandes villas avec un toit exclusif, où vous pouvez faire une fête barbecue et admirer le coucher de soleil.Nous vous proposons une villa meublée avec une piscine, une terrasse sur le toit et un parking.La résidence est sécurisée 24h/24.Avantages La société de gestion…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Complexe résidentiel Y-WAY
Canggu, Indonésie
depuis
$119,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Appartements entièrement meublés avec finition clé en main. La période de remboursement est de 5 à 6 ans. Garantie de 5 ans sur l'objet. Le complexe résidentiel est situé à seulement 200 mètres de l'océan, dans le quartier pittoresque de Seseh, dans l'emplacement le plus prometteur de …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Complexe résidentiel SKY GARDEN
Canggu, Indonésie
depuis
$100,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartement à cinq minutes de l'océan. Une fois la construction terminée, le prix augmentera de plus de 25 %. Rendement locatif - 15%. Appartements avec mobilier et finitions haut de gamme. Complexe résidentiel haut de gamme avec service et infrastructure cinq étoiles. 5 minutes de l'o…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel NUGRAA RESIDENCE
Complexe résidentiel NUGRAA RESIDENCE
Complexe résidentiel NUGRAA RESIDENCE
Complexe résidentiel NUGRAA RESIDENCE
Complexe résidentiel NUGRAA RESIDENCE
Complexe résidentiel NUGRAA RESIDENCE
Canggu, Indonésie
depuis
$142,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Apartments in the vibrant center of Canggu. The apartments are designed in a modern tropical style. Fully furnished. Each apartment has an equipped private sauna. Completion date: March 2025. The complex has a diverse infrastructure: - Swimming pool; - 24-hour concierge; - Intell…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Canggu, Indonésie
depuis
$110,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 37–100 m²
4 objets immobiliers 4
Residential complex in the popular area of ​​Canggu.  Expected payback - 17%. Reliable developer.  Apartments and villas are fully furnished and created with a beautiful interior design.  A residential complex with amenities and a variety of infrastructure, the popular area of ​​Can…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 42.0
110,000 – 140,000
Villa
96.0 – 100.0
250,000 – 265,000
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$1,99M
Le projet est adapté à la fois à la résidence personnelle et à l'investissement.Le complexe se compose de 3 villas de luxe, chacune avec les derniers appareils et équipements, chambres spacieuses. Les fenêtres offrent une vue imprenable sur les rizières luxuriantes.L'investisseur reçoit une …
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complexe résidentiel Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Canggu, Indonésie
depuis
$165,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Agence
Baliray
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Appart-hôtel Prima Residence
Canggu, Indonésie
depuis
$195,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 50–93 m²
8 objets immobiliers 8
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.4
195,000 – 259,000
Apartment 2 chambres
93.1
398,000 – 498,000
Agence
ESTABRO
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$188,024
Des biens immobiliers générateurs de revenus avec un rendement élevé sont proposés à la vente! Bali est l'un des endroits les plus désirables et attrayants non seulement pour les voyages de courte durée, mais aussi pour les séjours de longue durée. Les conditions climatiques vous font sentir…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$108,438
Un complexe de 8 appartements à Bali. Des vacances exquises au milieu de rizières et de montagnes, où chaque lever et coucher de soleil est un chef-d'œuvre de la nature. Votre luxueux paradis isolé avec un accès facile à la culture locale dynamique - perfection conçue pour vivre et louer.L'a…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Complexe résidentiel XO PROJECT I
Canggu, Indonésie
depuis
$160,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 37–100 m²
2 objets immobiliers 2
Un complexe unique combinant villas et appartements.Rendement prévu des investissements - 17 %.La décoration d'intérieur et le mobilier sont inclus dans le prix.Complexe résidentiel avec des équipements et des infrastructures variées, la zone populaire de Canggu est en demande parmi les tour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0
160,000
Villa
100.0
350,000
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$318,348
Nous offrons une maison de ville avec une piscine et un jardin.La résidence est sécurisée 24h/24.Achèvement - septembre 2024.Installations et équipement dans la maison Il est possible d'installer un système "Smart Home".Emplacement et infrastructure à proximité Supermarché - 1 minuteOcéan - …
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Appart-hôtel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Canggu, Indonésie
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
Club Aparthotel géré par Ribas au cœur de Canggu sur Berawa RoadUn complexe luxueux de 29 appartements avec piscine de 25 mètres.Un emplacement idéal pour accéder facilement à toutes les attractions principales de l'île.Nombre de chambres : studioSuperficie: 33 m2Meublé: entièrement meubléPr…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonésie
depuis
$145,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 40 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement moderne avec vue sur l'océan.Appartements attrayants pour l'investissement. L'occupation moyenne de l'île est de 70 à 90 %. La saison touristique est de 365 jours. Le rendement de location est de 17 %. Le remboursement en 6 ans.Appartements avec une terrasse privée donnant sur l'…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complexe résidentiel Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonésie
depuis
$164,148
Nous offrons des appartements modernes haut de gamme avec leur propre infrastructure. La résidence dispose d'un restaurant, d'un centre de co-travail, d'une piscine, d'une salle de sport, d'un parking, d'une terrasse sur le toit avec une vue pittoresque, d'un service de conciergerie et d'une…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonésie
depuis
$290,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ce complexe n'est pas seulement des appartements, c'est la combinaison parfaite de luxe, de confort et d'interaction avec la nature sur les rives de l'océan Indien, dans la région de Canggu.Chaque appartement dispose de piscines privées, jacuzzis ou salles de bains, climatisation centrale, t…
Agence
Smart Home
