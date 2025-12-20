Pejeng Kawan, Indonésie

Serenity est un complexe haut de gamme de villas et maisons de ville situé dans la zone centrale de Bali-Ubud. Le complexe est situé sur une superficie de 2400 m2 et se compose de 11 maisons de ville et 2 villas. Les villas sont équipées d'une piscine de 25 m2, ont une superficie de 120 m2 e…