Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bali
250
Lesser Sunda Islands
253
Badung
154
North Kuta
78
Complexe résidentiel Modern townhouses in the heart of Bali's prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonésie
depuis
$253,684
Une nouvelle boutique de développement de maisons de ville modernes dans le centre de Sanur, idéal pour les revenus de location et l'usage personnel. Design contemporain avec des matériaux de qualité et des normes de construction élevées.Caractéristiques des appartements Maisons entièrement …
TRANIO
Appart-hôtel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonésie
depuis
$410,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 101–337 m²
3 objets immobiliers 3
**MAGNUM RESORT SANUR** est un complexe ultra luxe situé sur le front de mer de l'océan Indien dans la prestigieuse région de Sanur. Sanur est connue comme la station la plus développée de Bali avec une promenade panoramique de 5,5 km, des plages de sable blanc vierges, et un lagon calme pro…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
101.0
410,000
Apartment 2 chambres
202.0
780,000
Apartment 3 chambres
337.0
3,50M
ESTABRO
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
ESTABRO
Langues
English, Türkçe
Complexe résidentiel Apartamenty u okeana
Sanur, Indonésie
depuis
$320,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Baliray
