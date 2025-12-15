  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Tabanan
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Complexe résidentiel Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonésie
depuis
$147,435
Le complexe comprend 67 appartements, villas et maisons de ville. Le projet fait partie intégrante de l'écosystème Nuanu, offrant à ses résidents un accès complet à des infrastructures bien développées, des espaces verts, des centres de divertissement et des installations éducatives.Infrastr…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Tabanan, Indonésie
depuis
$157,800
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.Le premier hôtel à Nuanu Creative City, ouvert aux investissements privés.L'hôtel est situé au centre du pôle créatif Nuanu Creative City sur la côte sud-ouest de Bali à Nuanu, sur un terrain de 8 400 m2.Ce n'est pas seulement un nouvel ob…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonésie
depuis
$328,296
Le complexe comprend 16 villas de 2 à 4 chambres, construites avec une attention particulière aux détails et utilisant des matériaux de haute qualité.Caractéristiques:piscines privéesvue pittoresqueEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située dans la zone pittoresque de …
Agence
TRANIO
TekceTekce
Complexe résidentiel Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Indonésie
depuis
$91,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 32 m²
1 objet immobilier 1
Appartements à Bukit avec vue sur l'océan. Plans d'acomptes provisionnels disponibles. Acompte 50%. Idéal à la fois pour l'investissement et la vie confortable. Rendement locatif : 30 % pendant la période de construction. Appartement clé en main. Intérieur solide avec des finitions …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
32.0
91,200
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonésie
depuis
$157,000
Options de finition Аvec finition
Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.Le premier hôtel à Nuanu Creative City, ouvert aux investissements privés.L'hôtel est situé au centre du pôle créatif Nuanu Creative City sur la côte sud-ouest de Bali à Nuanu, sur un terrain de 8 400 m2.Ce n'est pas seulement un nouvel ob…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Indonésie
depuis
$310,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 95–263 m²
4 objets immobiliers 4
Projet d'investissement dans une région moderne de Bali. ROI 14 - 16 %. Индивидуальная рассрочка. Les gens s'attendent à ce que le "pouvoir" soit complètement ouvert, ce qui se passe en septembre. интерьерные решения. Le système complet "Умный дом". Dates : septembre 2026 Trois minutes d…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonésie
depuis
$180,563
Résidences haut de gamme éco-luxe à Bali, conçues avec des matériaux de haute qualité, des technologies avancées d'économie d'énergie et leur propre infrastructure de club privé. Les résidences offrent une vue panoramique sur la jungle tropicale, le jardin pittoresque et les rizières vertes.…
Agence
TRANIO
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonésie
depuis
$234,194
Un projet immobilier sur Bali dans Nuanu Creative City, à 10 minutes à pied de l'océan, à 5 minutes de toutes les installations de la ville. Nous offrons un nouveau type d'immobilier que vous pouvez utiliser pour la vie communautaire à temps partiel, profiter de vacances dans l'accueil de la…
Agence
TRANIO
Appart-hôtel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonésie
depuis
$95,045
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Azoria Living – Luxe, Lifestyle & Investissement à Uluwatu, Bali.Un concept unique de bien-être et de vie inspiré de Resort.Aperçu du projet :Azoria Living by COCO Development redéfinit les possibilités de vie et d'investissement modernes à Bali.Situé à seulement 3 minutes de la plage de Nun…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel ANTA OASIS
Tegalinggah, Indonésie
depuis
$93,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Complexe exclusif à trois minutes de l'océan. Rendement projeté jusqu'à 15 % Forme de propriété : Bail 30+20 ans Achèvement du complexe : 4ème trimestre 2026 Quartier : Bukit. Appartements, maisons de ville et villas, avec vitrage panoramique. Meubles et électroménagers. Infrastructure au ni…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonésie
depuis
$94,987
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Azoria Living – Luxe, Lifestyle & Investissement à Uluwatu, Bali.Un concept unique de bien-être et de vie inspiré de Resort.Aperçu du projet :Azoria Living by COCO Development redéfinit les possibilités de vie et d'investissement modernes à Bali.Situé à seulement 3 minutes de la plage de Nun…
Agence
Grupo WAME Real Estate
