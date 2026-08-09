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Tiendas en venta en Aegean Region, Turquía

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Izmir
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Aydin
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12 propiedades total found
Tienda 100 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 100 m²
Fethiye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Locales con Alta Rentabilidad y Fuerte Potencial de Clientes en Hisarönü, el Corazón de Ölüd…
$319,616
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Tienda 163 m² en Konak, Turquía
Tienda 163 m²
Konak, Turquía
Área 163 m²
Piso 1/38
Propiedades comerciales en la calle principal en el complejo de uso mixto en Konak İzmir Las…
$961,160
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Tienda 137 m² en Efeler, Turquía
Tienda 137 m²
Efeler, Turquía
Área 137 m²
$1,08M
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TekceTekce
Tienda 40 m² en Efeler, Turquía
Tienda 40 m²
Efeler, Turquía
Área 40 m²
$1,35M
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Tienda 78 m² en Kusadasi, Turquía
Tienda 78 m²
Kusadasi, Turquía
Área 78 m²
Piso 1/5
Tiendas en un barrio elegante dentro de un complejo en Kuşadası Kuşadası se encuentra cerca …
$251,162
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Tienda 66 m² en Bodrum, Turquía
Tienda 66 m²
Bodrum, Turquía
Área 66 m²
Piso 1
Unidades Comerciales de Alto Valor en una Ubicación Excelente con Diseño Moderno en Konacık …
$947,280
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Tienda 44 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 44 m²
Fethiye, Turquía
Área 44 m²
Número de plantas 2
Local Comercial con Alto Potencial de Beneficio en la Zona Más Concurrida de Fethiye Çalış Ç…
$293,651
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Tienda 194 m² en Sinirteke, Turquía
Tienda 194 m²
Sinirteke, Turquía
Área 194 m²
$2,88M
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Tienda 388 m² en Konak, Turquía
Tienda 388 m²
Konak, Turquía
Área 388 m²
Piso 1/38
Propiedades comerciales en un prestigioso complejo en Konak İzmir Los locales comerciales es…
$2,61M
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Tienda 63 m² en Bayrakli, Turquía
Tienda 63 m²
Bayrakli, Turquía
Área 63 m²
Disfrute del privilegio de Folkart Towers Residence con su familia y seres queridos. Vale la…
$159,428
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Tienda 84 m² en Bayrakli, Turquía
Tienda 84 m²
Bayrakli, Turquía
Área 84 m²
Piso 1/47
Propiedades comerciales con inquilinos en una calle principal en Izmir Bayraklı Las propieda…
$885,615
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Tienda 115 m² en Efeler, Turquía
Tienda 115 m²
Efeler, Turquía
Área 115 m²
$4,88M
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