Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aydın
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Aydin, Turquía

Efeler
3
Tienda Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Tienda 40 m² en Efeler, Turquía
Tienda 40 m²
Efeler, Turquía
Área 40 m²
$1,36M
Dejar una solicitud
Tienda 115 m² en Efeler, Turquía
Tienda 115 m²
Efeler, Turquía
Área 115 m²
$4,87M
Dejar una solicitud
Tienda 194 m² en Sinirteke, Turquía
Tienda 194 m²
Sinirteke, Turquía
Área 194 m²
$2,90M
Dejar una solicitud
NotarNotar
Tienda 137 m² en Efeler, Turquía
Tienda 137 m²
Efeler, Turquía
Área 137 m²
$1,08M
Dejar una solicitud
Tienda 60 m² en Kusadasi, Turquía
Tienda 60 m²
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 60 m²
Piso 1/2
Nueva propiedad comercial invertible en venta en Aydın Kuşadası Kadınlardenizi La propiedad …
$364,101
Dejar una solicitud
Tienda 78 m² en Kusadasi, Turquía
Tienda 78 m²
Kusadasi, Turquía
Área 78 m²
Piso 1/5
Tiendas en un barrio elegante dentro de un complejo en Kuşadası Kuşadası se encuentra cerca …
$241,422
Dejar una solicitud
MIPIFMIPIF

Tipos de propiedades en Aydin

bienes raíces comerciales
inversiones inmobiliarias
Realting.com
Ir