Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Southeastern Anatolia Region
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Southeastern Anatolia Region, Turquía

Diyarbakir
4
Tienda Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Tienda 355 m² en Kayapinar, Turquía
Tienda 355 m²
Kayapinar, Turquía
Área 355 m²
$19,86M
Dejar una solicitud
Tienda 1 m² en Kayapinar, Turquía
Tienda 1 m²
Kayapinar, Turquía
Área 1 m²
$34,35M
Dejar una solicitud
Tienda 186 m² en Sur, Turquía
Tienda 186 m²
Sur, Turquía
Área 186 m²
$57,96M
Dejar una solicitud
NotarNotar
Tienda 2 m² en Sur, Turquía
Tienda 2 m²
Sur, Turquía
Área 2 m²
$75,70M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Southeastern Anatolia Region

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir