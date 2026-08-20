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Tiendas en venta en Basaksehir, Turquía

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bienes raíces comerciales
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Tienda 87 m² en Basaksehir, Turquía
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Basaksehir, Turquía
Área 87 m²
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Tienda 175 m² en Basaksehir, Turquía
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Basaksehir, Turquía
Área 175 m²
Número de plantas 5
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Tienda 50 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 50 m²
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
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