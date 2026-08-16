Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muğla
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Mugla, Turquía

;
bienes raíces comerciales
15
hoteles
6
Tienda Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Tienda 66 m² en Bodrum, Turquía
Tienda 66 m²
Bodrum, Turquía
Área 66 m²
Piso 1
Unidades Comerciales de Alto Valor en una Ubicación Excelente con Diseño Moderno en Konacık …
$947,280
Dejar una solicitud
Tienda 44 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 44 m²
Fethiye, Turquía
Área 44 m²
Número de plantas 2
Local Comercial con Alto Potencial de Beneficio en la Zona Más Concurrida de Fethiye Çalış Ç…
$291,498
Dejar una solicitud
Tienda 100 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 100 m²
Fethiye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Locales con Alta Rentabilidad y Fuerte Potencial de Clientes en Hisarönü, el Corazón de Ölüd…
$326,200
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir