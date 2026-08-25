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Tiendas en venta en Yalova, Turquía

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Yalova Merkez
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Tienda 220 m² en Yalova Merkez, Turquía
Tienda 220 m²
Yalova Merkez, Turquía
Área 220 m²
Piso 1/5
Tiendas Frente a la Autopista de Istanbul en Yalova Gaziosmanpaşa Yalova es una ciudad turís…
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Tienda 625 m² en Yalova Merkez, Turquía
Tienda 625 m²
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 625 m²
Número de plantas 4
Propiedades Comerciales en Venta en Yalova, Cerca de Todas las Comodidades Necesarias Respal…
$1,61M
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Tienda 460 m² en Ciftlikkoy, Turquía
Tienda 460 m²
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 460 m²
Número de plantas 4
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$561 785
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Tienda 440 m² en Yalova Merkez, Turquía
Tienda 440 m²
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 440 m²
Número de plantas 3
Amplio Local en la Carretera Yalova-Termal Yalova es un centro de vida y turismo que atrae c…
$624 570
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Tienda 81 m² en , Turquía
Tienda 81 m²
, Turquía
Área 81 m²
Piso 1/2
Tienda con Amplia Zona de Uso Cerca del Puente en Kaytazdere Yalova es uno de los destinos m…
$195 178
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