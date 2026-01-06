Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Diyarbakir
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Diyarbakir, Turquía

bienes raíces comerciales
6
Tienda Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Tienda 355 m² en Kayapinar, Turquía
Tienda 355 m²
Kayapinar, Turquía
Área 355 m²
$19,96M
Dejar una solicitud
Tienda 2 m² en Sur, Turquía
Tienda 2 m²
Sur, Turquía
Área 2 m²
$76,08M
Dejar una solicitud
Tienda 1 m² en Kayapinar, Turquía
Tienda 1 m²
Kayapinar, Turquía
Área 1 m²
$34,53M
Dejar una solicitud
Tienda 186 m² en Sur, Turquía
Tienda 186 m²
Sur, Turquía
Área 186 m²
$58,23M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir