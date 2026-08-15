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Tiendas en venta en Alanya, Turquía

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6 propiedades total found
Tienda 900 m² en Kestel, Turquía
Tienda 900 m²
Kestel, Turquía
Área 900 m²
Amplia Tienda de Alquiler Garantizado frente al mar en Alanya Kestel destaca por su proximid…
$2,58M
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Tienda 200 m² en Mahmutlar, Turquía
Tienda 200 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 200 m²
Kargıcak, una encantadora región en Alanya, Turquía, ofrece una atractiva oportunidad de inv…
Precio en demanda
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Tienda en Kargicak, Turquía
Tienda
Kargicak, Turquía
Número de plantas 5
Nos gustaría anunciar que nuestro proyecto es adecuado para adquirir CIUDADANÍA TURCA a trav…
$607,364
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Tienda 500 m² en Alanya, Turquía
Tienda 500 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 500 m²
Propiedades Comerciales en Venta en una Carretera de Circunvalación en Alanya Oba Alanya, el…
$608,916
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Tienda en Mahmutlar, Turquía
Tienda
Mahmutlar, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
# INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN - IGÅNGSDFECHA: 20.05.2021 - FECHA DE CIERRE: 31.11.2022 - TOT…
$212,548
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Tienda 63 m² en Alanya, Turquía
Tienda 63 m²
Alanya, Turquía
Área 63 m²
Ubicada en medio del encanto histórico de Alanya, la tienda Alanya Center Shop es un testimo…
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