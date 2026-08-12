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Tiendas en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
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Muratpasa
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Alanya
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Provincia de Mersin
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30 propiedades total found
Tienda 300 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 300 m²
Muratpasa, Turquía
Área 300 m²
Pisos a Estrenar en una Ubicación Céntrica en Alanya Antalya Alanya ha sido una zona privil…
$1,14M
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Tienda 350 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 350 m²
Yenisehir, Turquía
Área 350 m²
Número de plantas 5
Tienda en venta en Mersin con altos ingresos por alquiler Mersin es una de las ciudades port…
$681,228
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Tienda 308 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 308 m²
Akdeniz, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 308 m²
$16,28M
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TekceTekce
Tienda 227 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 227 m²
Muratpasa, Turquía
Área 227 m²
Inmuebles comerciales céntricos en venta en Alanya Alanya, la destacada región vacacional de…
$937,891
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Tienda 900 m² en Kestel, Turquía
Tienda 900 m²
Kestel, Turquía
Área 900 m²
Amplia Tienda de Alquiler Garantizado frente al mar en Alanya Kestel destaca por su proximid…
$2,58M
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Tienda 2 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 2 m²
Mezitli, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 1
$162,77M
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Tienda 200 m² en Kepez, Turquía
Tienda 200 m²
Kepez, Turquía
Área 200 m²
Número de plantas 3
Locales Comerciales Aptos para Uso a Largo Plazo en una Transitada Calle Principal de Kepez …
$737,805
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Tienda 339 m² en Serik, Turquía
Tienda 339 m²
Serik, Turquía
Área 339 m²
$14,53M
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Tienda 579 m² en Kepez, Turquía
Tienda 579 m²
Kepez, Turquía
Área 579 m²
Locales de inversión con alto potencial de rentabilidad en Kepez, Antalya Ubicada en la zona…
$823,247
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Tienda 92 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 92 m²
Muratpasa, Turquía
Área 92 m²
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$651,905
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Tienda 195 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 195 m²
Akdeniz, Turquía
Área 195 m²
$15,99M
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Tienda 165 m² en Aksu, Turquía
Tienda 165 m²
Aksu, Turquía
Área 165 m²
$19,53M
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Tienda 2 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 2 m²
Yenisehir, Turquía
Área 2 m²
$23,25M
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Tienda 577 m² en Aksu, Turquía
Tienda 577 m²
Aksu, Turquía
Área 577 m²
Número de plantas 2
Propiedad Comercial en una Carretera Principal con Grandes Espacios de Uso en Antalya Altınt…
$2,51M
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Tienda 194 m² en Kepez, Turquía
Tienda 194 m²
Kepez, Turquía
Área 194 m²
Local Comercial de Inversión con Alto Potencial de Alquiler en el Distrito de Antalya Kepez …
$181,276
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Tienda 1 500 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 1 500 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Local Comercial en Venta en una Ubicación Privilegiada en Şirinyalı, Antalya El local de tre…
$1,99M
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Tienda 275 m² en Aksu, Turquía
Tienda 275 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
Tiendas de 3 pisos dentro de un proyecto único en Antalya Aksu Las tiendas están situadas en…
$906,535
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Tienda 120 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 120 m²
Muratpasa, Turquía
Área 120 m²
$5,17M
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Tienda 337 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 337 m²
Muratpasa, Turquía
Área 337 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$1,43M
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Tienda 120 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 120 m²
Muratpasa, Turquía
Área 120 m²
$24,76M
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Tienda 140 m² en Karaisali, Turquía
Tienda 140 m²
Karaisali, Turquía
Área 140 m²
$6,98M
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Tienda 39 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 39 m²
Muratpasa, Turquía
Área 39 m²
$2,56M
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Tienda 300 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 300 m²
Akdeniz, Turquía
Área 300 m²
$17,44M
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Tienda 135 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 135 m²
Mezitli, Turquía
Área 135 m²
$9,65M
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Tienda 600 m² en Kepez, Turquía
Tienda 600 m²
Kepez, Turquía
Área 600 m²
$25,52M
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Tienda 500 m² en Alanya, Turquía
Tienda 500 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 500 m²
Propiedades Comerciales en Venta en una Carretera de Circunvalación en Alanya Oba Alanya, el…
$608,916
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Tienda en Mahmutlar, Turquía
Tienda
Mahmutlar, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
# INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN - IGÅNGSDFECHA: 20.05.2021 - FECHA DE CIERRE: 31.11.2022 - TOT…
$212,548
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Tienda 63 m² en Alanya, Turquía
Tienda 63 m²
Alanya, Turquía
Área 63 m²
Ubicada en medio del encanto histórico de Alanya, la tienda Alanya Center Shop es un testimo…
Precio en demanda
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Tienda 200 m² en Mahmutlar, Turquía
Tienda 200 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 200 m²
Kargıcak, una encantadora región en Alanya, Turquía, ofrece una atractiva oportunidad de inv…
Precio en demanda
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Tienda en Kargicak, Turquía
Tienda
Kargicak, Turquía
Número de plantas 5
Nos gustaría anunciar que nuestro proyecto es adecuado para adquirir CIUDADANÍA TURCA a trav…
$607,364
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