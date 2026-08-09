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Tiendas en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Akdeniz
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8 propiedades total found
Tienda 300 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 300 m²
Akdeniz, Turquía
Área 300 m²
$17,44M
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Tienda 350 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 350 m²
Yenisehir, Turquía
Área 350 m²
Número de plantas 5
Tienda en venta en Mersin con altos ingresos por alquiler Mersin es una de las ciudades port…
$684,204
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Tienda 2 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 2 m²
Mezitli, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 1
$162,77M
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TekceTekce
Tienda 308 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 308 m²
Akdeniz, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 308 m²
$16,28M
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Tienda 195 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 195 m²
Akdeniz, Turquía
Área 195 m²
$15,99M
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Tienda 2 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 2 m²
Yenisehir, Turquía
Área 2 m²
$23,25M
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Tienda 135 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 135 m²
Mezitli, Turquía
Área 135 m²
$9,65M
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Tienda 140 m² en Karaisali, Turquía
Tienda 140 m²
Karaisali, Turquía
Área 140 m²
$6,98M
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