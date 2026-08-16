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Tiendas en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Eskisehir
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Odunpazari
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8 propiedades total found
Tienda 555 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 555 m²
Odunpazari, Turquía
Área 555 m²
$14,24M
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Tienda 93 m² en Golbasi, Turquía
Tienda 93 m²
Golbasi, Turquía
Área 93 m²
Número de plantas 4
Unidades Comerciales de Inversión Recién Construidas en una Ubicación Privilegiada en İncek,…
$366,686
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Tienda 225 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 225 m²
Odunpazari, Turquía
Área 225 m²
$4,24M
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Tienda 800 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 800 m²
Odunpazari, Turquía
Área 800 m²
$6,37M
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Tienda 175 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 175 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
$13,95M
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Tienda 5 m² en Etimesgut, Turquía
Tienda 5 m²
Etimesgut, Turquía
Área 5 m²
Número de plantas 18
Participación en Propiedad Comercial con Alta Renta en Ankara Etimesgut La propiedad comerci…
$31,675
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TekceTekce
Tienda 220 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 220 m²
Odunpazari, Turquía
Área 220 m²
$3,78M
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Tienda 140 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 140 m²
Tepebasi, Turquía
Área 140 m²
$2,03M
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Tipos de propiedades en Central Anatolia Region

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