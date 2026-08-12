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Tiendas en venta en Estambul, Turquía

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Kadikoy
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Kagithane
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Basaksehir
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26 propiedades total found
Tienda 87 m² en Beyoglu, Turquía
Tienda 87 m²
Beyoglu, Turquía
Área 87 m²
Número de plantas 9
Tienda con Amplia Zona de Uso en la Calle Principal de Beyoğlu Las tiendas comerciales están…
$429,520
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Tienda 1 200 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 1 200 m²
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$1,20M
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Tienda 108 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 108 m²
Esenyurt, Turquía
Área 108 m²
Número de plantas 20
Tiendas en venta en una ubicación ventajosa en Estambul Esenyurt Estas tiendas llave en mano…
$199,750
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TekceTekce
Tienda 1 502 m² en Kagithane, Turquía
Tienda 1 502 m²
Kagithane, Turquía
Área 1 502 m²
Número de plantas 13
Tienda en una ubicación estratégica en Kağıthane, Estambul La tienda en Kağıthane, Estambul,…
$12,59M
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Tienda 87 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 87 m²
Basaksehir, Turquía
Área 87 m²
Inversión Nuevas tiendas en una carretera principal en Başakşehir İstanbul Başakşehir es un …
$360,243
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Tienda 90 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 90 m²
Esenyurt, Turquía
Área 90 m²
Tiendas listas para usar en venta en Esenyurt Estambul Las tiendas del distrito Esenyurt de …
$749,351
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Tienda 291 m² en Cekmekoy, Turquía
Tienda 291 m²
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 291 m²
Número de plantas 1
Tienda en Venta en Çekmeköy con Alto Potencial de Ingresos Çekmeköy, ubicado en el lado asiá…
$1,05M
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Tienda 175 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 175 m²
Basaksehir, Turquía
Área 175 m²
Número de plantas 5
Tiendas de Inversión en una Calle Principal de Estambul Başakşehir Estas elegantes tiendas s…
$599,250
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Tienda 220 m² en Bagcilar, Turquía
Tienda 220 m²
Bagcilar, Turquía
Área 220 m²
A 50 metros de distancia a la estación de metro en Bagcilar İstanbul Migros Mercado inquilin…
$1,50M
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Tienda 550 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 550 m²
Eyupsultan, Turquía
Área 550 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$599,250
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Tienda 350 m² en Kadikoy, Turquía
Tienda 350 m²
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 350 m²
Tiendas cerca del tranvía y en una calle concurrida en Kadıköy Moda Tiendas para la venta se…
$6,25M
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Tienda 62 m² en Kagithane, Turquía
Tienda 62 m²
Kagithane, Turquía
Área 62 m²
Número de plantas 11
Tiendas para Invertir en un Complejo Céntrico de Kagithane Las tiendas de precio razonable e…
$503,416
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Tienda 1 m² en Kartal, Turquía
Tienda 1 m²
Kartal, Turquía
Área 1 m²
$27,61M
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Tienda 50 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 50 m²
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
Nuevos Locales Comerciales en la Calle Principal de Başakşehir Estos locales se encuentran e…
$73,319
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Tienda 118 m² en Sariyer, Turquía
Tienda 118 m²
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 118 m²
Número de plantas 17
Locales en Venta en una Ubicación Privilegiada en Maslak, Sarıyer, Estambul Sarıyer, ubicado…
$1,10M
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Tienda 131 m² en Beylikduzu, Turquía
Tienda 131 m²
Beylikduzu, Turquía
Área 131 m²
Número de plantas 9
Tiendas en un bazar al aire libre con y sin inquilinos en Estambul Las tiendas están situada…
$499,952
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Tienda 29 m² en Kadikoy, Turquía
Tienda 29 m²
Kadikoy, Turquía
Área 29 m²
Tienda adecuada para inversión en una calle muy transitada en Kadıköy Estambul La tienda de …
$334,841
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Tienda 120 m² en Atasehir, Turquía
Tienda 120 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 120 m²
Número de plantas 14
Locales Comerciales de Alto Rendimiento en una Ubicación Privilegiada en Estambul Ataşehir E…
$910,998
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Tienda 136 m² en Maltepe, Turquía
Tienda 136 m²
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 136 m²
Tiendas en Venta en Maltepe Cerca de la Autopista E-5 y del Metro Las tiendas en venta se en…
$885,596
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Tienda 24 m² en Gungoren, Turquía
Tienda 24 m²
Gungoren, Turquía
Área 24 m²
Número de plantas 4
Tiendas que ofrecen oportunidades de inversión en Güngören, Estambul Merter se encuentra ent…
$499,952
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Tienda 538 m² en Atasehir, Turquía
Tienda 538 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 538 m²
Número de plantas 9
Propiedades Comerciales de Inversión Cerca del Metro en Ataşehir, Estambul Las propiedades c…
$2,97M
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Tienda 50 m² en Kadikoy, Turquía
Tienda 50 m²
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 50 m²
Número de plantas 11
Tiendas en venta dentro del centro comercial en Estambul Kadıköy. Tiendas en venta disponibl…
$1,50M
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Tienda 85 m² en Besiktas, Turquía
Tienda 85 m²
Besiktas, Turquía
Área 85 m²
Se ofrecen locales comerciales en uno de los proyectos más prometedores en el distrito centr…
$716,320
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Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale. en Beylikduzu, Turquía
Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale.
Beylikduzu, Turquía
Área 196 m²
Dos tiendas de 91 m2 y 105 m2 están en venta en un complejo residencial para obtener la ciud…
$420,000
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Tienda 86 m² en Cekmekoy, Turquía
Tienda 86 m²
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
$138,242
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Tienda 175 m² en Kagithane, Turquía
Tienda 175 m²
Kagithane, Turquía
Área 175 m²
Número de plantas 1
$1,04M
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