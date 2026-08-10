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Casas con piscina en Venta en Antalya, Turquía

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Alanya
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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
TOP TOP
Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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INEST HOMES
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 580 m²
Esta extraordinaria villa de lujo en venta en Bektas, Alanya, ofrece 580 m2 de espaciosa viv…
$2,69M
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 670 m²
Esta villa de 3+1 en la pintoresca zona de Kestel de Alanya ofrece una experiencia de vida l…
$957,337
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Casa 6 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 6 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Esta impresionante villa de lujo en venta en Bektas, Alanya, ofrece 450 m2 de refinado espac…
$1,35M
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Situado en el prestigioso Zona de Tepe de Alanya, esta villa de 5+1 triplex ofrece una exper…
$723,840
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 626 m²
Piso 1
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Esta extraordinaria villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 290 m2 de lujoso espacio habita…
$748,633
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1
Para la ciudadanía Lo que tienes: Amplia villa de 180 m2, totalmente amueblada y lista para…
$478,178
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 462 m²
Explore la mezcla perfecta de diseño moderno y encanto mediterráneo con estas villas de nuev…
$846,426
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Complejo de diseño a 350 m de la playa Cleopatra. Zona / playa…
$408,942
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Esta impresionante villa de 3 dormitorios en venta en Alanya ofrece 300 m2 de lujoso espacio…
$666,751
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Casa 7 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 7 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Esta extraordinaria villa en venta en Tepe, Alanya, ofrece 700 m2 de lujoso espacio habitabl…
$1,58M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 512 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de dos…
$2,88M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/20
Lo que tienes: El exclusivo dúplex 3+1 con jardín privado es una combinación de comodidad, l…
$332,331
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Encantadora Villa de 3 dormitorios con vistas al mar en Tepe Descubra esta encantadora villa…
$385,270
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Villa 5 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
$247
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Elegante Villa de 4 dormitorios en Bektas - Piscina Privada, Terraza y Cine Descubre la eleg…
$1,05M
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 462 m²
Piso 1/13
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de primera clase …
$968,790
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Esta lujosa villa de 4 dormitorios en venta en Tepe, Alanya, ofrece una experiencia de vida …
$859,758
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium en Alanya con vistas…
$1,74M
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Esta hermosa villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 220 m2 de cómodo espacio habitable sit…
$666,751
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Esta impresionante villa en venta en Bektas, Alanya, ofrece 385 m2 de lujoso espacio habitab…
$760,330
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Elegante Villa de 4 dormitorios en Tepe - Terraza, Sauna y Jacuzzi Experiencia de lujo conte…
$834,751
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Casa 4 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 4 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Amplia Villa de 4 dormitorios en Bektas - Piscina privada, Jardín y barbacoa Zona Explore el…
$1,69M
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 359 m²
Esta elegante villa en venta ofrece 359 m2 de lujoso espacio habitable, situado en una parce…
$560,392
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Casa 8 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 8 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Esta impresionante Mansión de 5 baños de 8 dormitorios en Incekum ofrece una lujosa vida de …
$1,46M
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Casa 3 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 3 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Elegante Villa de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar y la montaña en Tepe, Alany…
$385,270
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Casa 5 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 5 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 680 m²
Elegante Villa de 5 dormitorios en Bektas - Piscina Privada, Spa y Gimnasio Descubre un mund…
$1,75M
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Casa 6 habitaciones en Región del Mediterráneo, Turquía
Casa 6 habitaciones
Región del Mediterráneo, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 800 m²
Esta extraordinaria villa en Tepe, Alanya, ofrece 800 m2 de excepcional espacio habitable en…
$2,46M
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