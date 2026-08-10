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Casas en la montaña en Venta en Antalya, Turquía

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Alanya
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Muratpasa
223
Serik
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Kas
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195 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Biyikli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Biyikli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 1
Vivienda Independiente Amueblada con Piscina en Döşemealtı, Antalya El barrio de Kovanlık, u…
$287,639
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Casa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 2
Villas en un Complejo con Garaje y Vistas al Bosque en Konyaaltı Este exclusivo complejo de …
$1,13M
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada con Vista al Mar y Potencial de Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş U…
$1,11M
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$953,056
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Villa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Piso 1/2
Para la ciudadanía Para la inversión Lo que tienes: 3+1 villas en una zona tranquila y pre…
$691,170
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Casa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Casa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 3
Villa triplex en un complejo con piscina y entorno natural en Beycik Kemer La villa de 3 pla…
$170,698
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 1/3
Villas con ricas comodidades en Kaş Kalkan Kalkan es un hermoso distrito situado en la parte…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Villas de lujo en venta en Kemer con vistas a la montaña Al estar en uno de los destinos tur…
$762,036
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Villas independientes con cómodos espacios de vida en Bektaş Alanya. Las villas están situad…
$2,03M
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 12
Apartamentos de diseño especial cerca del mar en Alanya Alanya es una región desarrollada en…
$608,515
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Villa 4 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con 3 dormitorios en ubicación privilegiada en Kemer Antalya Kemer es un…
$1,04M
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 648 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo KIWI Sunset 2, la oportunidad de obtener la ciudadanía turca!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Frente a la Playa de Patara en Antalya Gelemiş, considerada …
$337,583
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Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y serenas de Alanya, esta elegant…
$440,188
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Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Privada en la Primera Línea de Parcelas Frente al Mar en Kal…
$659,268
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$150,063
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$116,178
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villas con piscina privada y vistas al mar en Alanya Villas independientes lujosamente diseñ…
$782,813
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Casa 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Elegantes villas de diseño entrelazadas con la naturaleza en Alanya Tepe Las villas indepen…
$513,185
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Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$342,553
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, construido en Antalya / Kundu en 2025, fue construido por una de las principale…
$156,128
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
La casa está situada en el corazón del centro de la ciudad de Antalya, calle Işıklar. La ubi…
$425,272
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Villas con vistas a la ciudad y al mar y tecnología de domótica en Alanya, Antalya La región…
$2,08M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con sauna y jardín de invierno en Altinkale en Döşemealtı Las villas con una …
$521,243
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas al castillo en un entorno natural en Bektaş Alanya Las eleg…
$2,96M
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Casa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Casas con Vistas a la Ciudad y al Mar en Alanya Oba Las casas están situadas en Alanya Oba, …
$689,182
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 512 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de dos…
$2,88M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con diseño y comodidades de lujo en Alanya Yeşilöz Alanya es uno de lo…
$1,30M
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225,239
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