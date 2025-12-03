Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Antalya, Turquía

Alanya
38
Muratpasa
166
Serik
90
Kas
60
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
48 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 206 m²
Piso 4/4
$6,11M
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Piso 3/3
$9,60M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
$4,25M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa 3 habitaciones en Kiris, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kiris, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 3
$9,07M
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 2/2
$5,93M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kiris, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kiris, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$37,80M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 3/3
$31,98M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Número de plantas 2
$47,45M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 2/2
$12,21M
Dejar una solicitud
AuraAura
Villa 5 habitaciones en Aksu, Turquía
Villa 5 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
$9,30M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kumluca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kumluca, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 3
$23,26M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 6 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
$21,63M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
$7,27M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/3
$12,33M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Número de plantas 3
$20,35M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 4/5
$540,835
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Camyuva, Turquía
Villa 6 habitaciones
Camyuva, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
$34,89M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Oba, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
$6,86M
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 340 m²
Piso 2/2
$8,49M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Piso 2/2
$7,39M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Villa 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
$18,03M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Casa 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Piso 15/20
$98,86M
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 3
$7,21M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 4/4
$8,43M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Kiris, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kiris, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
$50,94M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5/5
$7,85M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Korkuteli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Korkuteli, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
$7,85M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/4
$8,72M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Piso 4/4
$10,41M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
$9,30M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Antalya

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir