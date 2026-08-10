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Adosados en Venta en Antalya, Turquía

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Alanya
35
Muratpasa
21
Serik
3
Aksu
12
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89 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Dormitorios 3
Área 190 m²
Piso 1/2
$276,163
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$150,063
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Camyuva, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Camyuva, Turquía
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa adyacente de dos plantas en la localidad de Kemer en Antalya es adecuado para obtener …
$538,810
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$116,178
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 3
El apartamento está situado en el barrio de Antalya / Muratpasha Meydankavagi. En términos d…
$85,010
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, construido en Antalya / Kundu en 2025, fue construido por una de las principale…
$156,128
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Serik, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Serik, Turquía
Dormitorios 4
Área 216 m²
Número de plantas 3
Dos nuevas villas en venta en Belek. El proyecto consta de cuatro villas y se encuentra a 1,…
$876,264
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 3
Área 175 m²
Piso 1/3
En el pintoresco barrio Kargicak de Alanya, una villa de tres plantas con tres dormitorios y…
$267,536
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El complejo se completó a principios de 2023 y los ingresos mensuales de alquiler de apartam…
$163,250
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 5
The construction of the complex located in the Antalya Aksu Macun region was completed in 20…
$105,792
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Complejo de diseño a 350 m de la playa Cleopatra. Zona / playa…
$408,942
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 251 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo con sauna y jardín de invierno en Altinkale en Döşemealtı Las villas con una …
$521,243
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/20
Lo que tienes: El exclusivo dúplex 3+1 con jardín privado es una combinación de comodidad, l…
$332,331
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
Piso 1/3
Villa de lujo en la zona más prestigiosa de Alanya, Jikjili! Una gran disposición, ventanas …
$1,83M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El complejo fue construido en 2020 en el barrio de Antalya / Muratpasha Guzeloba. En el comp…
$107,614
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Oba, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
El complejo, que está siendo construido con 5 bloques y un total de 98 apartamentos en una p…
$558,030
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 8
El complejo, completado en 2023, se encuentra en el barrio Göksu de Antalya/Kepez. Se encuen…
$105,259
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, completado en 2024 en la zona Kundu de Antalya, consta de dos bloques. Se encue…
$141,635
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 3
The construction of the complex was completed in 2025. The complex is located 7 km from Anta…
$90,198
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Camyuva, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Camyuva, Turquía
Dormitorios 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
$790,644
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villa Cerca de Servicios Sociales en Kepez Altınova con Opciones de Transporte Fáciles Las v…
$236,929
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 2
El complejo fue construido en septiembre de 2022 en la región de Lara, que se considera la u…
$142,174
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El proyecto se está construyendo en Aksu/Altıntaş, la región en desarrollo de Antalya, y se …
$331,545
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Serik, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Serik, Turquía
Dormitorios 4
Área 220 m²
Número de plantas 3
Precio asequible, diseño moderno y excelente calidad de construcción!Venta es una villa dobl…
$836,498
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
El edificio, terminado en 2025, se encuentra en la zona de Aksu/Altintash. Se encuentra a 15…
$81,383
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kepez, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
El complejo, completado en 2025, se encuentra en la región de Antalya / Kepez. El complejo i…
$70,173
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
El proyecto, construido en Altintas, la región en desarrollo de Antalya, es un complejo comp…
$453,134
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Aksu, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
En la región en desarrollo de Antalya, le espera una vida segura y cómoda con detalles lujos…
$107,293
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Oba, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Oba, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El complejo, que está siendo construido con 5 bloques y un total de 98 apartamentos en una p…
$469,920
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kestel, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$378,077
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Parámetros de las propiedades en Antalya, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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