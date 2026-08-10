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Casas del mar en Venta en Antalya, Turquía

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Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
Kas
65
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218 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
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Villa 6 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 6 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa con una superficie de 410 metros cuadrados con acabado premium con la ciudad de Alanya…
$805,388
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada con Vista al Mar y Potencial de Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş U…
$1,11M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 248 m²
Número de plantas 4
Elegantes Villas con Piscina y Jardín en una Zona Tranquila en Alanya Kestel La zona de Kest…
$559,448
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Casa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Villas en venta con piscina privada y jardín dentro del complejo en Alanya Turquía Alanya de…
$953,056
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 1/3
Villas con ricas comodidades en Kaş Kalkan Kalkan es un hermoso distrito situado en la parte…
$1,15M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 555 m²
Villas independientes con cómodos espacios de vida en Bektaş Alanya. Las villas están situad…
$2,03M
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 648 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo KIWI Sunset 2, la oportunidad de obtener la ciudadanía turca!Villa KIWI Sunset…
$3,15M
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas y serenas de Alanya, esta elegant…
$440,188
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Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Privada en la Primera Línea de Parcelas Frente al Mar en Kal…
$659,268
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$150,063
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$116,178
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villas con piscina privada y vistas al mar en Alanya Villas independientes lujosamente diseñ…
$782,813
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Casa 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Elegantes villas de diseño entrelazadas con la naturaleza en Alanya Tepe Las villas indepen…
$513,185
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Dúplex 3 habitaciones en Kas, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 3/3
Apartamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios con vistas al mar en un complejo con piscina en Ka…
$342,553
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, construido en Antalya / Kundu en 2025, fue construido por una de las principale…
$156,128
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
La casa está situada en el corazón del centro de la ciudad de Antalya, calle Işıklar. La ubi…
$425,272
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
Número de plantas 4
Elegantes Villas con Piscina y Jardín en una Zona Tranquila en Alanya Kestel La zona de Kest…
$673,621
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Dúplex 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Apartamentos Bektaş en Alanya con Sistema de Domótica y Vistas al Mar El distrito Bektaş de …
$524,125
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villas de 4 dormitorios con vistas al mar en Kaş Kalkan Kalkan, Kaş es la ciudad limítrofe d…
$798,870
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Dúplex 6 habitaciones en Kepez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con Vista al Mar y a la Ciudad en el Barrio de Çankaya, Antalya Los apartamento…
$807,555
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Inmuebles con vistas al mar y amplia superficie en venta en Alanya Bektaş Situado en Alanya,…
$4,62M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Villas con vistas a la ciudad y al mar y tecnología de domótica en Alanya, Antalya La región…
$2,08M
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Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
Número de plantas 2
Villas con Vistas al Mar y Potencial de Inversión en Kaş La península de Çukurbağ es una de …
$883,620
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 434 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas al castillo en un entorno natural en Bektaş Alanya Las eleg…
$2,96M
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Casa 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Casa 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Casas con Vistas a la Ciudad y al Mar en Alanya Oba Las casas están situadas en Alanya Oba, …
$689,182
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Número de plantas 3
Villas independientes con diseño y comodidades de lujo en Alanya Yeşilöz Alanya es uno de lo…
$1,30M
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225,239
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Exclusiva Frente al Mar con Piscina Privada y Muelle en Kaş Kalkan Kalkan presume de u…
$4,05M
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Villa 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 305 m²
Villas Con Vistas Panorámicas Al Mar Y A La Ciudad En Alanya Kargıcak Alanya es uno de los m…
$923,051
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