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Áticos en la montaña en Venta Španjolska

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Torrevieja
340
Barcelona
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Marbella
71
Valencia
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172 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Ático en venta en el moderno y exclusivo complejo residencial La Tejita, ubicado a pocos met…
$397,832
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Número de plantas 3
Apartamentos frente al golf con amplias terrazas en Mijas Los apartamentos están situados en…
$737,369
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Ático Ático 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Vistas Panorámicas en Complejo con una Ubicación Privilegiada en Estepona L…
$646,772
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 2/3
Pisos en Exclusivo Complejo con Amplios Jardines Tropicales en Estepona Los pisos con amplia…
$1,25M
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Presigiosos apartamentos con vistas panorámicas en Mijas, Málaga Mijas es uno de los lugares…
$562,661
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3
Ático exclusivo con amplia terraza con piscina privada y vistas al mar dentro de un resort c…
$2,11M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Número de plantas 4
Edificio Urbano con Viviendas de Alta Calidad de Construcción en un Barrio Residencial Popul…
$832,258
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Estilo Cerca del Mar en Fuengirola Costa del Sol Fuengirola es un destino t…
$1,97M
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Ático Ático 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Viviendas con vistas al mar cerca de la playa en Fuengirola Situado entre Benalmádena y Fuen…
$838,713
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
Viviendas de diseño elegante con comodidades de hotel de 5 estrellas en Marbella Oeste Marbe…
$3,41M
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Ático Ático 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alta calidad junto al Golf con un diseño atemporal en Casares Los apartament…
$495,557
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Apartamentos Contemporáneos con Vistas al Mar y a la Montaña en Mijas Mijas es una de las zo…
$814,169
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Ático Ático 4 habitaciones en San Roque, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Roque, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Piso 3/3
Excelente ático dúplex en un prestigioso campo de golf con enormes terrazas, piscina comunit…
$734,338
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Número de plantas 4
Apartamentos de Lujo con Preciosas Vistas al Mar en Mijas Malaga Situada en el sureste de E…
$1,53M
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Ático Ático 3 habitaciones en Torremolinos, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torremolinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 4
Pisos y Áticos en primera línea de playa en Torremolinos, Costa del Sol Los exclusivos pisos…
$1,61M
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de Obra Nueva en Mijas con Exclusivas Vistas al Mar Los apartamentos están situ…
$1,27M
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Vistas Panorámicas en Complejo con una Ubicación Privilegiada en Estepona L…
$524,855
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Ático Ático 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Exclusivo ático de lujo en venta en Delfin Natura, una de las urbanizaciones más prestigiosa…
$1,38M
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Ático Ático 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Nos complace ofrecer en venta este lujoso ático de 158 m², ubicado en el complejo "castelia …
$900,472
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Ático Ático 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 2/2
Ático dúplex superior con piscina privada, spa e impresionantes vistas al mar situado cerca …
$2,09M
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Piso 3/3
Impresionante ático llave en mano con piscina privada y terraza en la azotea, ubicado en un …
$1,58M
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con gran terraza en la azotea e impresionantes vistas al mar ubicado cer…
$1,96M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3
Ático llave en mano con vistas panorámicas a la montaña, espacios sociales gourmet y piscina…
$648,521
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Ático Ático 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Piso 2
Ático dúplex de lujo con una amplia terraza en la azotea, piscinas premium y zonas de gimnas…
$735,705
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Apartamentos en un complejo cerca del mar en Estepona, España Estepona es uno de los destino…
$920,586
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 3/3
Ático elegante y premium con vistas al mar y a la montaña, impresionante terraza en la azote…
$963,958
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Ático Ático 3 habitaciones en Casares, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 3/3
Hermoso ático moderno con impresionantes vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina …
$744,305
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Ático Ático 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Fuengirola Fuengirola es una de las localid…
$1,14M
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
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con Terraza
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