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Áticos en Venta Alicante, Španjolska

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49 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubre un nuevo desarrollo exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dor…
$272,779
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Descubre un nuevo edificio exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dormi…
$312,077
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Venta es un ático moderno y totalmente renovado con una amplia terraza al aire libre situada…
$235,676
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 42 m²
Estrena tu nuevo hogar en Av. de Novelda, una promoción exclusiva de obra nueva situada a po…
$286,622
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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TekceTekce
Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 253 m²
Casamayor presenta: Exclusivo ático de lujo en Playa San Juan Le invitamos a descubrir e…
$1,13M
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 42 m²
Estrena tu nuevo hogar en Av. de Novelda, una promoción exclusiva de obra nueva situada a po…
$274,077
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Residencial de nueva construcción en San Agustín, Alicante, con impresionantes vistas a la c…
$496,973
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Ático Ático 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2, 3 y 4 Dormitorios en Alicante Ubicados en una zona exclusiva d…
$531,321
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 101 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$468,702
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Presentamos una atractiva opción de vivienda en la zona de San Blas Pau, Alicante. Situado e…
$284,915
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN ALICANTE CIUDAD Nuevo edificio residencial de 8 apartamen…
$336,321
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Ático Ático 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Se vende un contrato de arrendamiento de 1 año o también está disponible. Le presentamos una…
$1,14M
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 105 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$502,190
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 275 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este espectacular ático con vistas al mar. La viviend…
$1,13M
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Situado en la 31a planta del icónico Edificio Riscal Estudiohotel Alicante, el edificio más …
$982,466
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Ático Ático 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 5/5
Brillante ático moderno con terraza en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad, aparca…
$510,942
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Apartamentos de Lujo de 1, 2, 3 y 4 Dormitorios en Alicante Ubicados en una zona exclusiva d…
$459,094
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Residencial de nueva construcción en Alicante, con vistas abiertas a la ciudad La casa …
$471,817
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Elegantes Pisos de 1 y 2 Dormitorios en el Centro de Alicante Situado en el corazón de Alica…
$333,661
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas en Alicante Costa Blanca Estos apartam…
$470,884
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN ALICANTE CIUDAD Nuevo edificio residencial de 8 apartamentos …
$334,059
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 98 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$505,992
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$523,776
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Ático premium atractivo con terraza en la azotea, aparcamiento y piscina, conectado al centr…
$449,135
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
El nuevo desarrollo residencial en una ubicación estratégicamente conveniente de Alicante, c…
$461,181
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Descubre este impresionante apartamento casi nuevo situado en la zona más codiciada de Garbi…
$537,467
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Descubre este impresionante ático que combina comodidad y elegancia. Se encuentra en una ubi…
$518,973
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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