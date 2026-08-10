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Áticos en Venta Cataluña, Španjolska

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6 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Gerona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Gerona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Cerca del Parque en la Plaça Ciutat de Figueres en Girona Los apartamentos está…
$565,635
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Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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Ático Ático 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 5/5
Apartamentos elegantes cerca de la Catedral en Barcelona Los apartamentos en venta en Barcel…
$843,844
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de Passeig de Gràcia y los Edificios de Gaudí en Barcelona El Eixample es…
$2,50M
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Ático Ático 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 248 m²
Piso 4/5
Apartamentos cerca de Passeig de Gràcia y los Edificios de Gaudí en Barcelona El Eixample es…
$5,01M
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Ático Ático 4 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$1,16M
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