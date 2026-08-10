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Áticos en Venta El Alacantí, Španjolska

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Alicante
49
Mutxamel
18
El Campello
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76 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Este exclusivo complejo residencial ha sido diseñado para proporcionar comodidad, seguridad …
$542,090
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN ALICANTE CIUDAD Nuevo edificio residencial de 8 apartamen…
$336,321
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Ático Ático 5 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Se vende un contrato de arrendamiento de 1 año o también está disponible. Le presentamos una…
$1,14M
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 101 m²
Disfruta de tu nueva casa en Jarcia. En este residencial de diseño contemporaneo, adaptado a…
$530,220
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En nuestro complejo residencial, situado en las colinas de la ciudad, disfrutará de una posi…
$433,441
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN ALICANTE CIUDAD Nuevo edificio residencial de 8 apartamentos …
$334,059
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Ático Ático 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Mutxamel, este residencial ofrece una variedad de opc…
$540,821
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Descubre este impresionante apartamento casi nuevo situado en la zona más codiciada de Garbi…
$537,467
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Ático Ático 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Este exclusivo complejo residencial ha sido diseñado para proporcionar comodidad, seguridad …
$461,181
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Elegantes Pisos de 1 y 2 Dormitorios en el Centro de Alicante Situado en el corazón de Alica…
$333,661
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Ático Ático 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de estilo mediterráneo cerca del mar en El Campello Situad…
$527,792
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Ático Ático 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Residencial de nueva construcción en San Agustín, Alicante, con impresionantes vistas a la c…
$496,973
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Ático Ático 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Mutxamel, este residencial ofrece una variedad de opc…
$337,869
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Presentamos una atractiva opción de vivienda en la zona de San Blas Pau, Alicante. Situado e…
$284,915
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Ático Ático 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Descubre espacios encantadores en un entorno único. Un paseo por este complejo residencial s…
$461,181
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Ubicado en la vibrante ciudad de Alicante (Alacant), este conjunto residencial ofrece una se…
$334,294
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$523,776
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Ático Ático 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en una …
$462,890
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Ático Ático 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Pisos modernos en zona tranquila cerca del campo de golf en Mutxamel Costa Blanca Los pisos …
$449,818
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Ático Ático 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Venta es un ático moderno y totalmente renovado con una amplia terraza al aire libre situada…
$235,676
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CERCA DE MUTXAMEL Ven a vivir en un complejo en una zona…
$463,917
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Descubre este impresionante ático que combina comodidad y elegancia. Se encuentra en una ubi…
$518,973
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 2 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Mutxamel, este residencial ofrece una variedad de opc…
$383,187
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Mutxamel, este residencial ofrece una variedad de opc…
$355,166
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Residencial de nueva construcción en Alicante, con vistas abiertas a la ciudad La c…
$526,641
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Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

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