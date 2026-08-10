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Áticos en Venta Calpe, Španjolska

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62 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifac, marismas de sal …
$1,12M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$2,69M
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Vive a pocos metros de la playa en la elegante costa de Alicante, disfrutando de un ambiente…
$692,472
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Presentamos a su atención un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más …
$2,72M
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Ático Ático 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece una selección de …
$795,664
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
ÁTICOS DE OBRA NUEVA EN CALPE Áticos de obra nueva de 2 y 3 dormitorios en venta en Ca…
$626,654
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 316 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece una selección…
$1,04M
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
En la encantadora ciudad de Calpe se levanta un innovador complejo de edificios modernos, si…
$646,405
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece 62 propiedade…
$749,539
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$2,69M
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
ÁTICOS DE LUJO DE OBRA NUEVA CON VISTAS AL MAR EN CALPE Complejo residencial de nueva cons…
$1,94M
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece 62 propiedade…
$538,515
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 317 m²
Ubicado en el encantador Pueblo Mascarat, este exclusivo conjunto residencial ofrece una sel…
$2,71M
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe Calpe, situado en la Costa Blan…
$846,138
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Ático Ático 1 habitación en Calpe, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Calpe, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Sumérgete en vida inigualable en un exclusivo complejo residencial situado en una zona tranq…
$213,831
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en Calpe, en el distrito de Saladar, a poco…
$1,12M
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Descubra una oportunidad única para vivir en un lugar privilegiado en Calpe, donde el diseño…
$622,999
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
En el corazón de Calpe, junto al mar y bajo la imponente silueta del Peñon de Ifach, surge u…
$1,27M
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Calpe, este exclusivo conjunto residencial ofrece una sel…
$1,33M
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 206 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece 62 propiedade…
$922,509
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 529 m²
Роскошные apartamentos en Alicante, Calpe, representan la esencia de la elegancia y el confo…
$1,93M
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece una selección de …
$966,468
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este exclusivo conjunto de áticos ofrece una e…
$621,541
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este exclusivo residencial ofrece una selecció…
$1,27M
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Ático Ático 1 habitación en Calpe, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Calpe, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Descubra una experiencia excepcional en un exclusivo complejo residencial en la tranquila zo…
$213,831
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Descubra una nueva promoción para apartamentos en Calpe, situado en una ubicación privilegia…
$819,492
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Apartamentos de Lujo en Calpe a Solo 3 Minutos de la Playa Viviendas Exclusivas en el Coraz…
$850,362
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Calpe, este exclusivo residencial ofrece una experiencia …
$1,61M
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
$1,89M
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Ático Ático 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Apartamentos de Lujo en Calpe a Solo 3 Minutos de la Playa Viviendas Exclusivas en el Coraz…
$653,370
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