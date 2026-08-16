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Áticos en Venta Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

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Adeje
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Ático Borrar
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17 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
En venta hay un ático ubicado en la residencia de Sonia, Callao Salvaje. Superficie: 120 m2.…
$367,380
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático de 2 dormitorios en una nueva y moderna promoción residencial en Tijoco Bajo (Adeje), …
$437,927
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Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Privater Pool
$1,69M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 4 habitaciones en San Miguel de Abona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Miguel de Abona, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
En venta hay un hermoso ático, ubicado en Las Chafiras. El ático está ubicado en el 3er piso…
$197,102
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Ático Ático 2 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Ático en venta en el moderno y exclusivo complejo residencial La Tejita, ubicado a pocos met…
$397,832
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
En venta se encuentra un bungalow situado en la zona de San Eugenio en Finlandia Street. El…
$337,057
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Guia de Isora, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Guia de Isora, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Nos complace ofrecer este bonito ático en venta en nuevo edificio construido en 2022. La viv…
$503,601
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Ático Ático 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Nos complace ofrecer en venta este lujoso ático de 158 m², ubicado en el complejo "castelia …
$900,472
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Ático Ático 2 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Ubicado en el residencial El Naranjal, en la zona de El Madroñal (Costa Adeje), este ático d…
$427,662
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Ático Ático 2 habitaciones en Palm Mar Arona, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Palm Mar Arona, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
La propiedad se distribuye en dos plantas: En la primera planta encontramos el salón, la coc…
$440,634
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Ático Ático 3 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Ático exclusivo con piscina privada – Corales Residences | Tenerife En una de las zonas más…
$2,76M
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Ático Ático 2 habitaciones en Adeje, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Adeje, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Descubre este magnífico ático de esquina en el residencial El Horno, ubicado en Playa Paraís…
$626,505
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Ático Ático en Puerto de la Cruz, Španjolska
Ático Ático
Puerto de la Cruz, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Venta de un hermoso ático en un prestigioso complejo en la costa norte de Tenerife - un luga…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Arona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Arona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Ático dúplex en el complejo Parque Tropical con vistas al mar. El complejo está ubicado en l…
$821,952
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Ático Ático 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Amplio ático diáfano en Altamira. El complejo está ubicado en primera línea junto a la magní…
$1,59M
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Ático Ático 3 habitaciones en Granadilla de Abona, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Granadilla de Abona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Precioso ático en el complejo residencial Las Terrazas con una impresionante terraza en la a…
$391,249
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Ático Ático 3 habitaciones en Miraverde, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Atlantic Homes. Uno de los mejores áticos en venta. - Excepcional vista directa y amplia sob…
$1,51M
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Parámetros de las propiedades en Santa Cruz de Tenerife, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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