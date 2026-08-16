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Áticos en Venta San Pedro del Pinatar, Španjolska

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57 propiedades total found
Ático Ático 1 habitacion en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este exclusivo conjunto residen…
$265,106
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamentos de nueva construcción con licencia turística cerca de la playa en Lo Pagán, San…
$301,517
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este exclusivo conjunto residen…
$299,700
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It Is RealtyIt Is Realty
Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta a 200 m de la playa en Lo Pagan Apartamentos mo…
$325,200
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Estos alojamientos tienen un diseño moderno y un concepto de espacio abierto, incluyendo 1 a…
$346,637
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Situado en la encantadora ciudad de Murcia, San Pedro del Pinatar, esta nueva casa ofrece un…
$936,232
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios cerca de la Playa en San Pedro del Pinatar Ubicada en…
$384,373
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Apartamentos de nueva construcción a solo 100 m de la playa en Lo Pagán, San Pedro del Pinat…
$1,13M
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Descubre un nuevo edificio exclusivo de 44 apartamentos situados en una de las zonas más bus…
$287,689
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA EN SAN PEDRO DEL PINATAR Enclavada junt…
$500,775
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Precioso dúplex en la última planta con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas …
$308,095
VAT
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 2
Fantástico ático en la playa con terraza privada en la azotea, vistas al mar y piscinas situ…
$820,943
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 1/1
Encantador apartamento dúplex en la última planta con piscina privada, terraza en la azotea …
$376,115
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 1
Ático de lujo en la playa con terraza privada en la azotea, impresionantes vistas al mar y a…
$949,948
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Apartamentos de 2 Habitaciones con Estilo en Lo Pagán, San Pedro del Pinatar Situados en Lo …
$301,821
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Ático Ático 1 habitacion en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Apartamentos de nueva construcción con licencia turística cerca de la playa en Lo Pagán, San…
$266,421
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Explore el refugio paradisíaco en la costa mediterránea de San Pedro del Pinatara. Presentam…
$306,298
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Ático Ático 1 habitacion en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Ubicado en el encantador municipio de San Pedro del Pinatar, este exclusivo ático ofrece una…
$183,233
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Ático Ático 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Pisos de 2 y 3 Dormitorios cerca de la Playa con Piscina en San Pedro Esta ubicación disfrut…
$1,11M
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Situado en la encantadora ciudad de Murcia, San Pedro del Pinatar, este nuevo complejo resid…
$427,662
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Ático Ático 1 habitacion en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Lo Pagán, este conjunto residencial ofrece una selecc…
$233,007
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Apartamentos de nueva construcción a solo 100 m de la playa en Lo Pagán, San Pedro del Pinat…
$1,10M
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Apartamentos de 2 y 3 Habitaciones con Espacios Exteriores en San Pedro del Pinatar Situados…
$336,616
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Lo Pagán, este conjunto residencial ofrece una selecc…
$287,016
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/2
Hermoso ático moderno con terraza, piscina comunitaria situada en una zona privilegiada cerc…
$306,273
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 171 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en San Pedro del Pinatar, a solo 120 metros…
$1,10M
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Presentamos la elección de apartamentos modernos de nuevos edificios, situados a pocos pasos…
$311,962
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) cerca de la …
$333,579
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
Ático premium con terraza, piscina y aparcamiento privado situado en una zona turística fren…
$433,927
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Ático Ático 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Somos una selección de nuevos apartamentos, a pocos pasos del mar, que se distinguen por amp…
$306,183
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