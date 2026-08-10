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Áticos en Venta Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
16
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71 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/4
Ático llave en mano amueblado con vistas al mar, amplia terraza y jardines tropicales, situa…
$785,961
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Piso 4/4
Ático de lujo con amplia terraza, impresionantes vistas al mar y piscina comunitaria, ubicad…
$1,74M
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Ático Ático 2 habitaciones en Rio Real, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Rio Real, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Te presentamos este espectacular ático dúplex situado en una de las zonas más privilegiadas …
$655,525
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TekceTekce
Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 169 m²
Piso 3/3
Impresionante ático llave en mano con piscina privada y terraza en la azotea, ubicado en un …
$1,58M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Número de plantas 7
Apartamentos en Complejo con Piscina en la Azotea en Marbella Los apartamentos están situado…
$571,373
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de Nueva Construcción en Complejo de Lujo Cerca del Centro en Marbella Los apar…
$1,33M
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Ático Ático 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este impresionante ático moderno, idealmente ubicado a solo 700 metros de las hermo…
$916,575
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 5
Elegantes propiedades en una codiciada zona a 1 km de la playa en Marbella, España Estas ext…
$1,41M
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Ático Ático 1 habitacion en San Pedro Alcantara, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
En ventaPrecioso ático duplex de 1 dormitorio en la encantadora urbanización Los Naranjos de…
$448,253
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Viviendas Prime, Apartamentos de Primera y Penthouses en Elviria, Marbella Elviria, situada …
$1,22M
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Ático Ático 2 habitaciones en Artola, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Artola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Se vende espectacular piso reformado íntegramente en 2025 en la exclusiva urbanización La Re…
$400,277
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,40M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 154 m²
Piso 3/3
Apartamento de lujo con terraza y vistas espectaculares, ubicado en un lujoso residencial co…
$783,965
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Ático Ático 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Apartamento en un Complejo con Piscinas en el Corazón de la Naturaleza en Marbella Este Marb…
$966,708
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 587 m²
Piso 2/3
Ático XXL de alta gama en un edificio exclusivo con gimnasio, piscina cubierta y vistas al m…
$4,99M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/3
Espléndido ático dúplex con una impresionante vista al mar, terraza en la azotea y un gimnas…
$1,47M
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Ático Ático 3 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este magnífico ático de dos plantas se encuentra en la exclusiva zona residencial de Río Rea…
$913,675
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Piso 2/2
Ático exclusivo llave en mano con terraza en la azotea y vistas espectaculares al mar, ubica…
$1,35M
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Ático Ático 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 4
Propiedades llave en mano de estilo mediterráneo con magníficas vistas al mar en Marbella Es…
$615,119
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 757 m²
Número de plantas 3
Apartamentos de alto standing con amplias terrazas en la Milla de Oro de Marbella Esta nueva…
$6,18M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 4
Propiedades Urbanas Sostenibles con Grandes Terrazas en San Pedro, Marbella Estas nuevas pro…
$1,05M
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Ático Ático 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático dúplex con vistas panorámicas al mar en MarbellaExclusiva vivienda ubicada en la prest…
$670,576
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Ático Ático 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Viviendas de diseño elegante con comodidades de hotel de 5 estrellas en Marbella Oeste Marbe…
$895,987
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Ático Ático 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
Viviendas de diseño elegante con comodidades de hotel de 5 estrellas en Marbella Oeste Marbe…
$3,41M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 2
Apartamentos Dúplex Junto al Campo de Golf en Marbella con Muchas Comodidades El complejo re…
$1,47M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Viviendas de diseño elegante con comodidades de hotel de 5 estrellas en Marbella Oeste Marbe…
$957,103
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Golf en Complejo Integral con Ricas Amenidades en Marbella Los apartamentos …
$1,63M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Propiedades con Estilo cerca de las Comodidades en Marbella Las propiedades se encuentran en…
$995,101
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
Pisos de Obra Nueva Contemporáneos en una de las Zonas de Golf Más Exclusivas de Marbella Ma…
$4,22M
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Ático Ático 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Piso 2/2
Ático de lujo de nueva construcción con gran terraza en la azotea, vistas panorámicas y pisc…
$1,12M
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Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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campo de golf cercano
Baratos
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