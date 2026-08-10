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Áticos en Venta La Marina Alta, Španjolska

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Calpe
62
Javea
23
Denia
19
Ático Borrar
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125 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 261 m²
Torre Infinum III es 34 apartamentos exclusivos con vistas a Peñon de Ifac, marismas de sal …
$1,12M
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$2,69M
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Vive a pocos metros de la playa en la elegante costa de Alicante, disfrutando de un ambiente…
$692,472
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Presentamos a su atención un exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más …
$2,72M
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Ático Ático 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Ático Ático 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Ubicado en la hermosa localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece una selección de …
$795,664
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
ÁTICOS DE OBRA NUEVA EN CALPE Áticos de obra nueva de 2 y 3 dormitorios en venta en Ca…
$626,654
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 316 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece una selección…
$1,04M
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Ático Ático 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 4
Fantástico ático frente al mar de llave en mano con una increíble vista al mar, piscina y zo…
$752,141
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
En la encantadora ciudad de Calpe se levanta un innovador complejo de edificios modernos, si…
$646,405
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Ático Ático 2 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos únicos en una prestigiosa ubicación ofrecen vistas al mar sin igual y acceso di…
$576,765
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Ático Ático 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamentos boutique de nueva construcción en Jávea, cerca de la playa y del centro de la c…
$563,872
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Ático Ático 2 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece 62 propiedade…
$749,539
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Ático Ático 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 5/5
Fantástico ático frente al mar de llave en mano con una increíble vista al mar, piscina y zo…
$745,507
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Modernos apartamentos de nueva construcción en El Verger: vida costera a solo 500 metros de …
$597,752
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Ático Ático 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 368 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$2,69M
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Ático Ático 2 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Denia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
VIVIENDA MEDITERRANEA A ESCASOS METROS DEL MAR Exclusivo complejo de construcción mediterr…
$580,187
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en una zona privilegiada de Javea, entre el…
$486,610
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Ático Ático 2 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Ubicado en la exclusiva zona de Cumbre del Sol, este conjunto residencial ofrece una selecci…
$705,720
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
ÁTICOS DE LUJO DE OBRA NUEVA CON VISTAS AL MAR EN CALPE Complejo residencial de nueva cons…
$1,94M
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Ático Ático 4 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Apartamentos de 2 y 3 Habitaciones con Espacios Exteriores en Jávea Situados en Jávea, en un…
$604,109
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Calpe, este conjunto residencial ofrece 62 propiedade…
$538,515
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Ático Ático 2 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Descubra el sueño mediterráneo en Azure: playa, diseño elegante y exclusividad cerca de Aren…
$412,636
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 317 m²
Ubicado en el encantador Pueblo Mascarat, este exclusivo conjunto residencial ofrece una sel…
$2,71M
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Ático Ático 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Calpe Calpe, situado en la Costa Blan…
$846,138
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Apartamentos boutique de nueva construcción en Jávea, cerca de la playa y del centro de la c…
$610,377
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Ático Ático 3 habitaciones en Javea, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Javea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Apartamentos de 2 y 3 Habitaciones con Espacios Exteriores en Jávea Situados en Jávea, en un…
$558,082
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Ático Ático 1 habitación en Calpe, Španjolska
Ático Ático 1 habitación
Calpe, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Sumérgete en vida inigualable en un exclusivo complejo residencial situado en una zona tranq…
$213,831
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Ático Ático 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Lujosos apartamentos ecológicos de 2 dormitorios con vistas al mar en Denia Costa Blanca Luj…
$408,006
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Ático Ático 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 4
Ático excepcional con una gran terraza en la azotea, piscina y gimnasio situados en una zona…
$403,367
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Ático Ático 2 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Le invitamos a explorar apartamentos modernos en edificios únicos donde la construcción ya h…
$581,389
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Parámetros de las propiedades en La Marina Alta, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Piscina
campo de golf cercano
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