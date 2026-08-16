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Áticos en Venta Rojales, Španjolska

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12 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en la acogedora ciudad de Alicante, Rojales…
$513,772
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Ático Ático 2 habitaciones en Formentera del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Formentera del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Nuevas casas en Rojales con diseño moderno y confort mediterráneo. Descubre una nueva forma …
$330,455
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Ático Ático 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en la acogedora ciudad de Rojales. Este pro…
$478,519
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
¡Descubre un hogar realmente especial! Ofrecemos un alojamiento único en una excelente zona…
$360,623
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Ático Ático 3 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Nuevo residencial privado de preciosos apartamentos de estilo mediterráneo de 2 habitaciones…
$511,993
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Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Nuevo Residencial privado de estilo mediterráneo ubicado en Ciudad Quesada, con piscina comu…
$377,652
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Viviendas de 2 o 3 Dormitorios con Solarium o Jardín en Ciudad Quesada Enclavada en el coraz…
$460,166
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Ático Ático 2 habitaciones en Formentera del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Formentera del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Nuevos edificios residenciales en Rojales – diseño moderno y confort en el estilo mediterrán…
$336,235
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Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Bienvenido al exclusivo complejo de apartamentos en Alicante. Este proyecto combina el diseñ…
$371,025
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Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
APARTAMENTO DE OBRA NUEVA EN CIUDAD QUESADA Apartamento planta alta de obra nueva en Ciudad…
$201,330
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Ático Ático 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático Único con Vistas Panorámicas! El edificio de apartamentos está ubicado en una calle s…
$323,861
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Ático Ático 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
BUNGALOWS DE OBRA NUEVA EN CIUDAD QUESADA. . Residencial de obra nueva de apartamentos de 2 …
$325,018
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