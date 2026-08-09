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Áticos en Venta Orihuela, Španjolska

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75 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en Torrevieja, en la prestigiosa zona d…
$403,598
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Ático Ático 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Apartamentos con dos o tres dormitorios y dos baños. A pocos pasos de distancia están todos …
$307,071
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Descubre una exclusiva colección de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona de Las Colin…
$995,506
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN PLAYA FLAMENCA !!! De un promotor de gran experiencia…
$725,079
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Situado en una zona tranquila y segura, esta residencia ofrece un ambiente lujoso, totalment…
$335,628
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Ubicado en la hermosa Orihuela Costa, este exclusivo conjunto residencial ofrece una varieda…
$420,895
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Este exclusivo complejo residencial de Torrevieja ofrece un lujoso estilo de vida creado par…
$500,597
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Ático Ático 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Apartamentos con dos a tres dormitorios y dos baños disponibles. En pocos pasos hay todos lo…
$363,957
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Fantástica oportunidad de comprar un ático con licencia turística en una zona de prestigio, …
$267,364
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 314 m²
Este exclusivo complejo residencial ofrece apartamentos de 2 o 3 dormitorios y 2 o 2,5 baños…
$1,02M
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos de 2 Dormitorios con Amplias Terrazas en Campoamor Golf Ubicado en Campoamor Go…
$400,393
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Este apartamento de dos dormitorios en la segunda planta de Villamatina, con orientación ori…
$203,652
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Complejo Residencial Regenerado en Lomas de Cabo Roig - Apartamentos Reformados Apartamento…
$239,044
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Orihuela, este conjunto residencial ofrece una varied…
$236,970
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Situado en una de las ubicaciones más deseadas de Orihuela Costa, estos apartamentos listos …
$249,616
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Este moderno ático (2022) destaca por su impecable estado y funcionalidad. La zona del apart…
$431,196
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Este moderno ático (2022) destaca por su impecable estado y funcionalidad. Con una superfici…
$431,196
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Lujoso ático de 3 dormitorios y 2 baños en Villamartín. Apartamento en planta alta con sol…
$444,249
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Número de plantas 2
Fantástico ático con vista al mar en Cabo Roig, 2 dormitorios, 1 baño, orientación sureste -…
$250,299
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Bienvenido al exclusivo complejo residencial situado en Torrevieja, en la prestigiosa zona d…
$341,203
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Sumérgete en este exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más deseadas de…
$365,208
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 258 m²
Descubre una exclusiva colección de apartamentos de lujo en la prestigiosa zona de Las Colin…
$1,36M
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 2
Una increíble oportunidad de inversión para comprar este apartamento ático de dos dormitorio…
$187,667
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Sumérgete en un nuevo estilo de vida que combina comodidad y modernidad en este exclusivo pr…
$225,838
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 284 m²
Esta exclusiva oferta residencial es de 2 o 3 dormitorios y 2 o 2,5 baños, incluyendo opcion…
$1,06M
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Ático Ático 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamentos de 2 Dormitorios con Jardín o Solárium en Vistabella Golf, Alicante Los apartam…
$326,773
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Sumérgete en este exclusivo complejo residencial situado en una de las zonas más deseadas de…
$352,694
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Este ático contemporáneo (2022) destaca por su estado impecable y su funcionalidad. Con 72 m…
$433,512
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Ático Ático 2 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Apartamentos Llave en Mano en Venta en Lomas de Campoamor, Orihuela Costa Descubra …
$397,319
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Ático Ático 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Este nuevo proyecto de construcción destaca por apartamentos con 2-3 dormitorios y 2 baños p…
$307,071
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